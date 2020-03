Tragédia Németországban, holtan találtak egy miniszert

Thomas Schäfer "szó szerint éjt nappallá téve dolgozott azért, hogy pénzügyileg és a szervezést tekintve megoldjuk a válságot" - mondta Volker Bouffier miniszterelnök a kormány wiesbadeni székhelyén, kiváló szakembernek és nagyszerű politikusnak nevezve az elhunytat. Thomas Schäfer "nagyon aggódott, hogy sikerül-e megfelelni a lakosság hatalmas elvárásainak", különösen a járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására biztosított pénzügyi segítséget illetően, és a jelek szerint a nagy aggodalom "agyonnyomta" - mondta a hesseni kormányfő.

Thomas Schäfer a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa volt, tíz éve töltötte be a pénzügyminiszteri tisztséget a hesseni kormányban, így

A miniszter 54 éves volt, feleségével két gyermeket neveltek. Holttestére egy vasúti sín mellett bukkantak rá Wiesbaden közelében szombaton.

