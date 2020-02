Nagy tűz volt Strasbourgban, többen meghaltak

A tűzoltókat 1 órakor riasztották az 1970-es években épült, hétemeletes épület lépcsőházából kiömlő füst miatt.

A tűzoltók tájékoztatása szerint a gomolygó, sűrű füstből nagyon sok embert kellett kimenteniük. Lángok alig csaptak fel, és azok, akik nem léptek ki a lakásukból a lépcsőházba, érintetlenül megúszták a tragédiát.

?? DRAME : 5 morts (3 hommes de 30 et 45 ans et 2 femmes de 25 et 70 ans) et 7 blessés cette nuit dans un #incendie d'un immeuble à #Strasbourg. La chaleur était telle "que les murs fondaient". 48 #pompiers et 23 engins mobilisés. (Le Point) pic.twitter.com/NNI1toOLgV