Trump mindent vitt a republikánusoknál, káosz alakult ki a demokratáknál

A párt jelölőgyűlései - a Demokrata Párt híveiével ellentétben - titkos szavazással zajlottak, azaz a szavazócédulát egyszerűen el kellett helyezni az urnákban, így az egész folyamat egyszerűbb és gyorsabb volt.

Az első eredményeket az NBC televízió közölte, amelyek szerint Donald Trump a voksok több mint 96 százalékát kapta meg. Két vetélytársa, Joe Walsh egykori kongresszusi politikus és Bill Weld, Massachusetts állam volt kormányzója alig több mint 1-1 százalékos támogatottságra tett szert. Az első részeredmények szerint Walshra a szavazók 1,3 százaléka voksolt, míg Weld a szavazók 1,6 százalékának rokonszenvét nyerte el.

A végeredményt az urnazárást követően mintegy két órával tették közzé. E szerint Trump elnök a választók 96,6 százalékának bizalmát és támogatását szerezte meg. Walsh és Weld szavazatainak aránya nem változott az első eredményekhez képest.

Big WIN for us in Iowa tonight. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

Donald Trump hétfőn a Twitteren többször is buzdította iowai híveit. "Iowai republikánusok, menjetek el ma a jelölőgyűlésekre. A nagyszerű kereskedelmi megállapodások megvannak Kínával, Mexikóval, Kanadával, Japánnal, Dél-Koreával és még többekkel is. Évtizedek várakozása után nagyszerű idők köszöntenek a farmereinkre, állattenyésztőinkre, kisiparosainkra és mindenkire" - írta az egyik mikroblog-bejegyzésében az elnök. Önmagára utalva hozzáfűzte: "ezt senki más nem tudta volna elérni!".

Lassan csordogálnak az eredmények a demokratáknál

Az amerikai sajtó értetlenkedve fogadta hétfő este, hogy a Demokrata Párt késlekedik a jelölőgyűlések eredményeinek közzétételével. A CNN hírtelevízió műsorvezetői feltették a kérdést: vajon mi lehet az oka a késlekedésnek, a Fox televízió pedig gyanakvással kommentálta a késedelmet.

A jelölőgyűlések voksolásai után mintegy három órával a Demokrata Párt iowai szervezete közleményt adott ki, amelyben azzal magyarázta a késedelmet, hogy "alaposan ellenőrzik" az eredményeket.

Biden kampánycsapata egy hivatalos levelet küldött az iowai pártközpontnak, az írás megjelent a Twitteren is. Úgy fogalmaztak, jelentős hibák történtek az eredményközlésben. Szerintük

nem működött sem az eredmények továbbítására kifejlesztett alkalmazás, sem pedig a tartalékként használt telefonos bejelentőrendszer sem,

és ez több helyszínen fennakadást okozott, nem tudták továbbítani a választási adatokat. A levélben "információkat és teljes körű magyarázatot" kértek a történtekre.

Biden general counsel writes to Iowa Democratic Party about “considerable flaws” in caucus reporting system. pic.twitter.com/oNQITMcnyO — Jennifer Epstein (@jeneps) February 4, 2020

Éjjel Buttigieg kampányának vezetője is "komoly aggodalmát" fejezte ki az eredmények elmaradása miatt.

Elemzők időközben emlékeztettek arra, hogy Iowa 99 megyéjében hétfőn este sem voksoltak sokkal többen, mint 2016-ban, továbbá a hétfői voksolás abban az értelemben még nem végeredmény, hogy az iowai pártkonvenció dönt majd a küldöttek személyéről.

Közben az egyes választókörzetek részeredményei megjelentek az amerikai sajtóban. Ezek Pete Buttigieg, az indianai South Bend volt polgármesterének előretöréséről számoltak be. Így például Marshalltownban - ahol 2016-ban Bernie Sanders vermonti szenátor aratott győzelmet - Buttigieg nyert 55 százalékos támogatottsággal, a második Bernie Sanders a szavazatok 45 százalékával és a harmadik helyen Elizabeth Warren massachusettsi szenátor végzett a voksok 29 százalékával.

Hasonlóképpen Dubuque városkában is Buttigieg "aratott": a részeredmények 42 százalékos győzelméről számoltak be. A második helyen ott is Sanders, harmadikként pedig Warren "futott be". Sajtóhírek szerint Buttigieg rendkívül népszerű volt a főváros, Des Moines egyes választókörzeteiben is.

Az eredményekre várakozva Amy Klobuchar, minnesotai szenátor "erős eredményekről" beszélt hívei előtt, Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke pedig elemzők szerint szinte győzelmi jelentéssel felérő beszédet mondott.

