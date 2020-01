Sebastian Kurz: Néhány nap múlva stabil és cselekvőképes kormánya lesz Ausztriának

A néppárti – szabadságpárti koalíció azért jutott válságba, mert a párt akkori vezetőjéről tavaly tavasszal napvilágot látott egy titokban, Ibizán rögzített videofelvétel, amelyen Hans-Christian Strache akkori alkancellár nyíltan korrupcióról beszél, és támogatásért cserébe komoly haszonnal kecsegtető üzleti lehetőségeket ajánl egy nőnek, aki egy orosz oligarcha rokonának adta ki magát. Ezt követően az alkancellár megbukott, a Szabadságpárt pedig kilépett a kormányból. Nem sokkal ezután az FPÖ támogatásával a bécsi parlament megvonta a bizalmat Sebastian Kurztól is.

A szeptember végi előrehozott választásokon azonban megerősödött és magabiztos győzelmet aratott az ÖVP, amely a voksok 37,5 százalékát kapta meg. A harmadik helyre befutó Szabadságpárt támogatottsága csaknem 10 százalékkal esett vissza, míg a negyedik helyet megszerző zöldek több mint 10 százalékponttal növelték támogatottságukat, és a voksok 13,9 százalékát szerezték meg.

Ősszel a Néppárt és a Zöldek kezdtek egyeztető tárgyalásokat, és azután meg is állapodtak. Sebastian Kurz, az ÖVP listavezetője, volt és leendő kancellár azt mondta, lehetséges egy időben adót csökkenteni, és keresztülvinni a környezetvédelmi elveket.

"Őszinte leszek, ezek a tárgyalások nem voltak könnyűek, mert a két párt nagyon-nagyon különbözik egymástól. Ennek ellenére tiszteletteljes környezetben sikerült egy szerintem nagyszerű eredményt elérnünk" - mondta Sebastian Kurz.

A Zöldek számára központi kérdés az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az átláthatóság. A Néppárt adócsökkentést ígért a munkavállalóknak, valamint következetes intézkedéseket az illegális migráció és a politikai iszlám elleni fellépésben. A muszlim lányok számára 14 éves korig kiterjesztik majd a fejkendő-viselési tilalmat, hogy ezáltal is egyenlő esélyekkel vegyenek részt az oktatásban.

A Zöldek elnöke, Werner Kogler, nemcsak alkancellár lesz, hanem kvázi egy csúcstárcát is irányít, amelynek része az éghajlatvédelem is. "Olyan egyezséget kötöttünk a klímavédelem kapcsán, ami talán mindenki várakozását felülmúlja. Ausztriának a klímavédelem európai és nemzetközi úttörőjévé kell válnia" - nyilatkozta erről.

Először fordul elő egyébként Ausztria történetében, hogy több nő lesz a kormányban, mint férfi.

A megállapodást szombaton még a zöldek mintegy 300 küldöttből álló kongresszusának is jóvá kell hagynia. Ha létrejön a "fekete-zöld" kormánykoalíció, akkor Ausztria történetében első alkalommal alakítanak szövetségi kormányt a konzervatívok a zöldekkel.

Kormányalakítás

A koalíciós kormányba a néppárt tíz minisztert és egy államtitkárt, míg a Zöldek három minisztert és egy államtitkárt delegált. Sebastian Kurz (ÖVP) leendő kancellár és Werner Kogler (Zöldek) leendő alkancellár mellett így 13 miniszter és két államtitkár lesz tagja lesz az új kabinetnek; Kogler a sport-, közéleti, művészeti és kulturális miniszteri pozíciót is betölti majd. A korábbi osztrák kormányokhoz képest rekordot dönt a nők aránya; a 17 fős kormányban kilencen képviselik a női nemet (53 százalék).

Az ÖVP kormánytagjai közül többen már korábban is részt vettek kormányzati munkában; így Sebastian Kurz másodszor lesz Ausztria kancellárja. Alexander Schallenberg (ÖVP) az egyetlen olyan miniszter, aki a Brigitte Bierlein vezette ügyvezető kormány munkájában is részt vett; ő továbbra is külügyminiszter marad. Először tölti be nő a védelmi miniszteri posztot; Klaudia Tannernek (ÖVP) a szövetségi hadsereg finanszírozási gondjait és felszerelésbeli hiányosságait kell majd orvosolnia többek között.

A belügyminiszteri tárcát Karl Nehammer (ÖVP) kapta, aki 2018 óta egyben pártja főtitkára is; a pénzügyminiszter pedig Gernot Blümel (ÖVP) lesz, aki a 2019 májusáig működő néppárti-szabadságpárti kormány kancelláriaminisztere volt. A Zöldek által delegált négy miniszter közül a a környezetvédelemért, infrastruktúráért és közlekedésért felelős tárcát Leonore Gewessler kapta. Igazságügyi miniszter pedig a migrációs hátterű Alma Zadic lesz, aki szüleivel tíz éves korában Bosznia-Hercegovinából menekült Ausztriába.