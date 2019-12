63 autó rohant egymásba a ködben

A tömegkarambol Virginia államban történt, Williamsburgnél. A környéken sűrű köd volt, és valószínűleg az út is le volt fagyva, ez okozhatta ráfutásos baleseteket.

63-Car Pileup Shuts Down Interstate 64 Near Williamsburg, Virginia #crash #pileup #VA https://t.co/6fqu7Zp5Sh pic.twitter.com/UlJAkMUkD0

A járművekből 35 embert vittek kórháza, többségüket könnyeb sérülésekkel, de olyan is volt, aki életveszélyes állapotba került.

Update: more photos from the i64 multi-vehicle crash #williamsburgva #york #i64 #virginia



? Scott York pic.twitter.com/uckU7IzvNP