Decemberben megpróbálkozhatnak a lehetetlennel a tagállamok

A folyamatban lévő hétéves költségvetési ciklus utolsó költségvetése került elfogadásra a hétfői napon. A megállapodás az utolsó pillanatban született, hiszen a határidő éjfél volt. A rutin munka során egy-két milliárd euró sorsáról, valamint a pénzek felhasználásán folyt a vita a finisben, de a komolyabb összeütközéseket elkerülték a tagállamok, jegyezte meg Gyévai Zoltán, aki szerint ez azért is volt fontos momentum, mert a jelenlegi Európai Parlament első költségvetési vitájára került sor.

Az elfogadott büdzsé szerint – a többi között – változnak a regionális politikai pénzek, aminek értelmében

nagyobb kohéziós forrásokat biztosít az Európai Unió,

mint amennyit az Európai Tanács szeretett volna. A szakértő megjegyezte, az uniós költségvetést rendre felhalmoz bizonyos elmaradásokat, amire a parlament mindig több pénzt szeretne a tagállamoktól kicsikarni annak érdekében, hogy ne legyenek túlságosan nagy adósságai az európai költségvetésnek a tagállamok felé, így minden területen történtek elmozdulások. Magyarországot ezek pedig annyiban érintik, hogy amikor a kohéziós pénzeket kicsit jobban megnyomják, akkor nagyobb keret van arra, hogy a Magyarországnak is járó kifizetésekre több pénz jusson egy adott évben – magyarázta a Bruxinfo munkatársa.

Gyévai Zoltán a 2021-től hatályos hétéves költségvetéssel kapcsolatban megjegyezte:

egy évvel a végleges határidő előtt politikai szintre került a vita.

A jelenlegi elnökséget betöltő finnek októberben tettek egy még nem mindenre kiterjedő javaslatot, ami úgy tűnik, hogy megbukott az Európai Tanácsban, ezért most az a kérdés, hogy a decemberi állam-, illetve kormányfői ülés előtt vajon új javaslattal jönnek-e elő a finnek, vagy megpróbálják átdolgozni a korábbit és már egy komplett javaslatot fognak az asztalra letenni – erre korábban a vitát vezető finn miniszerasszonytól ígéret is érkezett. A novemberre várható, már számokat és összegeket is tartalmazó javaslatot a nagykövetek, majd a miniszterek is megvitatják, mielőtt a csúcs elé kerül.

A cél az lenne elvileg, hogy megpróbáljanak egy politikai megállapodást "kivasalni" még decemberben a fő számokról, amit Gyévai Zoltán lehetetlennek tart, hiszen még sohasem fordult elő, hogy egy hétéves keretköltségvetés első tárgyalása során, az első nekifutásra a tagállamok megállapodtak volna. Ezért valószínűbb, hogy az említett "dosszié" február, március környékére érik majd meg, amikor már a horvát elnökség kezében lesz a marsallbot az Európai Unióban.

