Újabb nehéz napok várnak a velenceiekre

A város egyik legalacsonyabb pontjaként ismert Szent Márk téren újból térd fölötti magasságig ért a víz. Ilyen vízállással

a szigetváros 70 százaléka víz alá került.

A lagúnák bejáratánál, Malomocco és San Nicoletto magasságában 155 centimétert mértek.

A délutáni órákban az ár elvonulását várják, de a legmagasabb fokozatú riasztás hétfőn is érvényes lesz, amikor a nappali és az éjszakai dagály is 115 centiméterre emeli majd a vízszintet. Az előrejelzések keddtől jósolják a helyzet normalizálódását.

Velence november 12. óta küzd rendkívüli árhullámmal, amely akkor elérte a 187 centiméteres magasságot. Ezt a mindenkori második legmagasabb vízszintként tartják számon az 1966-os nagy áradáskor mért 194 centiméter mögött.

Rendkívülinek számít az is, hogy az árszint majdnem egy héten át minden nap meghaladja a tél elején megszokott 140 centiméteres felső határt.

Velence talpra fog állni - jelentette ki Luigi Brugnaro polgármester vasárnapi sajtótájékoztatóján. A városi tűzoltóság adatai szerint kedd óta több mint 740 beavatkozásra volt szükség: tűzoltók szabadítják meg a csatornákat az ártól felgyülemlett törmeléktől, segítenek az üzletek, lakások szivattyúzásában, eltávolítják a rakpartokra sodródott gondolákat és hajókat.

A Szent Márk-bazilika, a dózse palota, a múzeumok és az üzletek jelentős része vasárnap is zárva tartott. A Szent Már tér leghíresebb, háromszáz éves kávéházában, a Floriánban a székeket, asztalokat magasra tornyozták, hogy ne szívják magukba a termeket ellepő sós vizet. A padlózat parketta részeit márványlapokkal szorították le, hogy ne emelkedjenek fel a nedvességtől. Az üzletek, vállalkozások tulajdonosai, valamint a magánszemélyek is hétfőtől nyújthatják be kártérítési igényeiket a rendkívüli kormánybiztosnak kinevezett polgármester hivatalába: a kereskedők és vállalatok egyszeri 20 ezer, a magánszemélyek 5 ezer euró gyorssegélyt kaphatnak.

A heves esőzések, viharos szél és a tenger erős hullámzása miatt egész Veneto tartományban kiemelt az időjárási készültség.

Hasonlóképpen Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toszkána és Campania tartományban is: megfigyelés alatt tartják a több szakaszon kiáradt Arno és Reno folyót. A firenzei Uffizi-képtár magasságában vasárnap kora délután az Arno elérte a 4,80 métert, riasztást 5,50 métertől adnak ki. A legnagyobb olasz folyó, a Pó szintje az utóbbi huszonnégy óra alatt másfél métert emelkedett Torinóban. Olaszország több városában hétfőn is zárva tartanak az iskolák, temetők, közparkok a rossz idő miatt.

