Friss információk a hallei lövöldözésről

A kora estig kiadott hatósági közlemények, sajtóhírek és szemtanúk beszámolói alapján támadás érte Halle zsinagógáját és a mellette lévő zsidó temetőt, miközben 70-80 hívő az engesztelés napját, a jóm-kipúrt ünnepelte.

A támadó vagy támadók nem tudtak behatolni sem az épületbe, sem a temetőbe.

az egyikük egy fiatal nő, aki a zsinagóga és a temető térségében az utcán gyalogolt. A másik áldozat néhány száz méterre egy török büfében vásárolt, a támadók kívülről lőttek be az üzlethelységbe.

Több hírportál értesülése szerint biztonsági körökben azt feltételezik, hogy antiszemita és idegenellenes indíttatású támadás történt a Németország keleti részén fekvő Szász-Anhalt tartományi városban.

A Bild című lap este hírportálján azt jelentette, hogy csak egy támadó volt. Erről írt az MDR tévé honlapja is. A hatóságok a többi sajtójelentéshez hasonlóan ezt az értesülést sem kommentálták nyilvánosan.

Az ügyet magához vonta az állam elleni súlyos bűncselekmények ügyében illetékes szövetségi legfelsőbb ügyészség. A karlsruhei központú hatóság egyik szóvivője a dpa hírügynökségnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta: egyelőre nem világos, hogy valóban antiszemita támadás történt-e.

