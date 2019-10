Áll a bál a lengyel ellenzéknél a választás előtt

Neumann, aki a PO elnökének, Grzegorz Schetynának legközelebbi munkatársa, a PAP hírügynökséggel közölte döntését, és sajnálatát fejezte ki a hangfelvételen rögzített trágár szavakért.

A botrányt kiváltó felvételt pénteken tette közzé a lengyel közszolgálati hírtelevízió (TVP Info). A 2017-ben rögzített, a tavaly őszi lengyel helyhatósági választások előkészületeiről szóló anyag Neumann beszélgetését rögzítette az észak-lengyelországi Tczew város helyi PO-politikusaival.

A frakcióelnök nyomdafestéket nem tűrő szavakkal nyilatkozott a városban fennálló helyzetről.

Szóba került a PO helyi polgármester-jelöltje is, akit abban az időben ügyészségi eljárás fenyegetett telekkereskedelmi ügyletei miatt. Neumann a felvételen a PO soraiból megválasztott több polgármestert is felsorolt, akik ellen szintén ügyészségi eljárás indult vagy legalábbis eljárás fenyegette őket. Úgy fogalmazott, hogy amíg ezek a politikusok a PO tagjai, a párt megvédi őket, és a bíróságok is nekik kedveznek majd. Ez utóbbi kijelentések váltották ki a legnagyobb felháborodást.

Az ügyészség egyébként tavaly decemberben magát Neumannt is meggyanúsította azzal, hogy az előző kormány egészségügyi miniszterhelyetteseként visszaélt hatáskörével, és kedvező döntést hozott egy szemészeti magánklinika ügyében, amely intézmény ennek következtében törvényellenes módon jelentős anyagi haszonhoz jutott. A politikus tagadta a vádakat.

A TVP Info bejelentette: vasárnap késő este újabb, Neumannra vonatkozó hangfelvételeket tesz közzé.

A PO a jövő vasárnapi választáson induló legerősebb ellenzéki szövetség, a Polgári Koalíció (KO) magját adja. A KO a legutóbbi felmérésekben 22-28 százalékos támogatottságot élvezett, míg a jelenleg kormányzó Jog és Igazságosság a voksok 44-49 százalékára, és ezzel újból abszolút többségre tehetne szert.