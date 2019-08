A Hawaiian Airlines közlése szerint az Airbus A321neo bal oldali, Pratt & Whitney PW1100G típusú hajtóművében egy tömítés hibásodott meg, ennek következtében a forró alkatrészekre olaj szivárgott - írja az AIRportal.

A füst a légkondicionáló és a fedélzeti légnyomást biztosító rendszeren keresztül jutott az utastérbe. A meghibásodás a hajtómű teljesítményére nem volt hatással, de a kapitány vészhelyzetet rendelt el, a leszálláshoz pedig riasztották a repülőtéri tűzoltókat. A fedélzeten 184 utas és egy hét fős személyzet tartózkodott.

- számoltak be az utasok. A légiutas-kísérők nedves ruhákat adtak az embereknek, hogy azon keresztül vegyenek levegőt.

A leszállást követően az utasok vészcsúszdákon hagyták el a fedélzetet. A kiürítés a beszámolók szerint szervezetten zajlott és mintegy fél perc alatt mindenki elhagyta a gépet.

a füst belégzésével összefüggő panaszok miatt, de állapotuk szerencsére nem súlyos.

A légitársaság közleményéből kiderült, hogy a teljes jegyár visszatérítése mellett egy újabb utazásra jogosító kupont is kapnak az utasok.

