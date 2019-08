Négyszázezer embert fenyeget a trópusi vihar Japánban

Több száz repülő- és vasúti járatot kellett törölni Japánban a Krosza nevű trópusi vihar miatt. Négyszázezer embernek javasolják a hatóságok, hogy keressen biztonságos menedéket.

