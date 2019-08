Egy embert is eltaláltak a repülő hajtóművéből kihulló darabok - fotók

Augusztus 10-én a DY7115-ös járatot teljesítő Boeing 787-8 Dreamliner pilótái felszállás után röviddel hajtóműhibát jelentettek, majd a repülőgép mintegy 1000 méteres magasságban várakozott. Röviddel a felszállás után a Dreamliner visszatért a kiindulási repülőtérre, ahol további probléma nélkül földet ért - írta az esetről az airportal.hu.

Ám a manőverek közben a gép az Isola Sacra településrész fölött mintegy 200 méterre repült el, és a Rolls-Royce Trent 1000-es hajtóműből

azonban az ijedtségen kívül más baja nem esett az első hírek szerint.

INCIDENT: Norwegian #DY7115 Rome Fiumicino to Los Angeles LAX (Boeing 787-8 LN-LND) suffered port engine failure on departure at 1445UTC today & returned to FCO 25 minutes later. Fragments of the engine hit a man on the ground and numerous houses & cars. https://t.co/xHVDXyzy9T pic.twitter.com/CBSM04tGTE