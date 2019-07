Trump a skandálókról: Ők nagyszerű hazafiak

Trump a múlt hét végén azt írta a Twitteren: azoknak a "progresszív demokrata párti képviselőnőknek", akik "hangosan és rosszindulatúan" bírálják a kormányt, vissza kellene menniük azokba az országokba, amelyeknek "a kormányai katasztrofálisak, a világon a legrosszabbak, legkorruptabbak és alkalmatlanok, ha egyáltalán van működő kormányuk". Bár Trump nem nevezte néven az illetőket, az amerikai sajtóban azonosították, hogy négy demokrata párti képviselőnőről van szó, akik mind színes bőrűek, ám egy kivétellel az Egyesült Államokban születtek.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

....it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

Az elnök össztűz alá került e közleménye miatt mind demokrata, mind republikánus párti kongresszusi tagok részéről.

Trump szerdán beszédet mondott egy nagygyűlésen az észak-karolinai Greenville városban. A tömeg hosszú másodperceken keresztül - míg az elnök el nem kezdett beszélni - azt skandálta: "Küldd őket haza!" Utólag Trump azt mondta erről az esetről, hogy "nem örült neki, nem ért vele egyet, és természetesen megpróbálja leállítani az ilyesmit a majdani gyűléseken".

Pénteken fehér házi sajtótájékoztatóján az elnöktől megkérdezte egy újságíró, hogy valóban nemtetszést váltott-e ki belőle, amit a greenville-i nagygyűlés résztvevői kiabáltak. Így válaszolt:

- Ők nagyszerű emberek, nagyszerű hazafiak. Ami viszont nem tetszik, hogy egy képviselőnő azt mondja: "Meg fogom keseríteni az elnök életét" Senki nem beszélhet így a hazánkról, legalábbis akkor nem, amikor én vagyok az elnök. Ezek a nők szörnyű dolgokat mondtak a hazánkról és annak népéről. Érdekes, hogy a hírhamisító média hogy felháborodik a nagygyűlés résztvevőinek szavain, de teljes nyugalommal elfogadja azokat a hitvány és undorító nyilatkozatokat, amelyeket a radikális baloldali képviselőnők tesznek" - mondta Trump.



Az AP hírügynökség szerint az amerikai elnök azt a kommunikációs taktikát választja, hogy felháborodást kelt egy kijelentésével, visszakozik ettől, majd rátromfol saját eredeti kijelentésére.

Az egyik szóban forgó képviselőnő, a minnesotai Ilhan Omar csütörtökön Washingtonban újságíróknak nyilatkozva azt mondta: úgy gondolja, az elnök fasiszta, és most arról folyik a harc, hogy "milyennek kellene lennie ennek az országnak".

Visszatérve Minnesotába, Omar az őt üdvözlő tömegnek azt mondta: "Ezután is meg fogjuk keseríteni ennek az elnöknek az életét, mert politikájával ő is megkeseríti a miénket. Nem félünk és nem vagyunk megrettenve!"