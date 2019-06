Erős földrengés után cunamiriadó van Japánban - videó

A japán meteorológiai szolgálat arról tájékoztatott, hogy a földmozgás fészke a nyugati fekvésű Jamagata prefektúra partjai előtt, Szakata városától 50 kilométerre délnyugatra, viszonylag közel a földfelszínhez, a tengerszinttől mért tíz kilométeres mélységben volt. A felszínhez közeli rengések általában veszélyesebbek, mivel nagyobb pusztítást szoktak okozni.

A hatóságok egy méter magas szökőárra figyelmeztettek a nyugati Jamagata, Niigata és Isikava prefektúrák partvidékén.

Értesülések szerint a Niigata prefektúrában működő Kasivazaki-Kariva atomerőmű hét reaktorblokkja üzemen kívül van, s rendellenességet sem jelentettek a létesítményből.

