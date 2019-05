A helyi idő szerint délután fél hat után nem sokkal történt robbanás következtében egyes hírügynökségek szerint legalább nyolc, más hírügynökségek legalább tíz ember megsebesült. A BFMTV francia televíziós csatorna szerint a sebesültek között van egy gyermek is.

A lyoni ügyészség feltételezése szerint a robbanást egy ismert franchise péksége mellett elhelyezett csomagba rejtett pokolgép okozta. Rendőrségi források szerint a robbanószerkezet szögeket vagy csavarokat tartalmazhatott.

A dpa német hírügynökségnek egy meg nem nevezett szóvivő elmondta, hogy a rendőrség hajtóvadászatot indított egy férfi után. A helyi média szerint a gyanúsított egy biciklivel menekült el a helyszínről.

Video shows broken glass at the scene of an explosion in Lyon, France, that left at least eight people with minor injuries. https://t.co/jGbKAhgnj1 pic.twitter.com/5Twns8snwB