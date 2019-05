Az államtitkár utalt arra, hogy fontos dolgokról, köztük az európai parlamenti választásról, Európa jövőjéről, értékeinek megőrzéséről nem igazán esett szó.

Magyar Levente elmondta, hogy a konferenciára az Európa Tanács (ET) megalakításának 70. évfordulója alkalmából került sor, és a témák között szerepelt a hét évtizednyi tapasztalat összegzése. Emlékeztetett arra, hogy az ET jóval idősebb szervezet az Európai Uniónál, fő feladata, hogy a kontinens országait bizonyos értékek mentén összetartsa. Ennek a célnak azonban az utóbbi években nem tudott megfelelni - mondta az államtitkár. Példakén említette, hogy Ukrajnában lábbal tiporják a kisebbségi jogokat, és az ET semmit nem ért el ennek megakadályozására.

Az értekezleten magyar részről elhangzott, hogy a szervezetnek a jövőben újfajta gondolkodás mentén kellene megvédeni mindenfajta emberi és kisebbségi jogot, ami a magyaroknak különösen fontos.

A konferencia legfontosabb kérdését, Oroszország ET-tagságát illetően Magyar Levente közölte, hogy ennek megvitatásába Magyarország aktívan nem folyt bele, szavai szerint "a nagyok ezt lebokszolták egymással" olyan kimenetellel, ami a magyar érdeket is szolgálja. Jelenleg úgy tűnik, Oroszország a szervezet tagja marad.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy Oroszországot a Krím megszállása miatt de facto felfüggesztették a szervezetben, erre válaszul Oroszország elkezdte visszafogni befizetéseit, ami pénzügyi gondokat okozott a szervezet gazdálkodásában.

A magyar álláspont szerint a nézeteltéréseket párbeszéddel kell megoldani, nem pedig ultimátumokkal és felfüggesztéssel. Most úgy tűnik, rendeződik a helyzet, de ha mégsem, az beláthatatlan következményekkel járhat, mivel Oroszországot elidegenítheti a földrésztől - jelentette ki Magyar Levente.