Menesztette egyik miniszterét az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök bejelentette vasárnap, hogy távozik posztjáról Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter. Az amerikai elnök Twitter-üzenetében tájékoztatott Nielsen távozásáról. Közölte azt is, hogy Kevin McAleenan, a vám- és határőrizeti szervek (CBP) vezetője lesz a belbiztonsági tárca ügyvivő minisztere.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....

A Wall Street Journal kormányzati forrásokra hivatkozó információi szerint Nielsen - aki pénteken elkísérte az elnököt a mexikói határhoz - vasárnap a kora délutáni órákban a Fehér Házban találkozott Donald Trumppal és Mick Mulvaney ügyvezető kabinetfőnökkel. A megbeszélés témája eredetileg a migrációs helyzet volt, valamint a bevándorlási hivatal (ICE) élére jelölt Ron Vitiello jelöltségének visszavonása.

Az első kommentárok szerint Donald Trump elégedetlen volt a belbiztonsági minisztérium munkájával. Az NBC televízió kormányzati forrásokból származó értesülései szerint Kirstjen Nielsen támogatottsága a kormányzaton belül is gyönge volt.

- idézte az NBC a Bennie Thompson demokrata párti képviselő, a képviselőház belbiztonsági bizottságának elnöke által kiadott közleményt. A Demokrata Párt két elnökjelölt-aspiránsa is megelégedettséggel fogadta Nielsen távozásának hírét. A kaliforniai Kamala Harris szenátor Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy "régóta ideje volt" Nielsen távozásának. Harris úgy vélte, hogy Nielsen "félrevezette az amerikai népet, és védelmezte Trump gyermekeket és szüleiket szétszakító embertelen politikáját".

A massachusettsi Elizabeth Warren szenátor - szintén Twitteren - azt írta, hogy Kirstjen Nielsen teljesen alkalmatlan volt a belbiztonsági minisztérium vezetésére, és "szégyellnie kellene magát" az eddig vállalt szerepéért. Chuck Schumer, a demokraták kisebbségben lévő szenátusi frakciójának vezetője mikroblog-bejegyzésében azt hangsúlyozta: "ha már a kormányzat legradikálisabb hangjai sem eléggé radikálisak Trump elnöknek, akkor jobb, ha tudjuk, hogy (Trump) teljesen elvesztette kapcsolatát az amerikai néppel".

About time. @SecNielsen’s legacy of tearing innocent families apart will follow her for the rest of her life—and she should be ashamed of the role she played. She was completely unqualified to lead @DHS—and that's why I voted against confirming her. https://t.co/17iglABdvC