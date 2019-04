Manfred Weber erős és nagyvonalú Európát ígért brüsszeli kampányindító beszédében

Weber az integráció történetét bemutató Európai Történelem Házában tartott beszédet, és elmondta, szeretné, ha az Európai Unió túllépne már az Egyesült Királyság kilépésének ügyén, valamint az elmúlt évek különböző válságain, és az állampolgárokat érintő fontosabb problémákkal foglalkozna. Kijelentette,

határozottabban kell fellépni az illegális bevándorlás és a terrorizmus ellen, és tovább kell erősíteni a külső határok védelmét, illetve Marshall-tervre van szükség Afrika számára.

Meg kell védeni az európai életmódot - fogalmazott.

Azzal kapcsolatban, hogy nemrégiben megegyezés született arról, hogy 2027-ig 10 ezer fősre bővítik a közös határ- és partvédelmi ügynökség (Frontex) személyzetének létszámát, úgy vélte: ennél is tovább kellene menni.

Említette egyebek között az új gyógymódok kifejlesztésére irányuló, például a rák hatékonyabb gyógyítását lehető tévő kutatások jobb összehangolásának, továbbá a globális felmelegedés elleni küzdelem fokozásának szükségességét is.

Manfred Weber úgy vélekedett, hogy az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanácsban a külpolitika területén is át kellene állni az egyhangú szavazásról a legtöbb egyéb szakpolitikai területen már jelenleg is alkalmazott minősített többségi döntéshozatalra.

Megismételte korábbi javaslatát, amelynek értelmében a jövőben egy független testület automatikusan és rendszeresen ellenőrizné a jogállami elvek érvényesülését minden tagországban, és súlyos problémák esetén szankciókat fogadhatnának el.

Kiemelte emellett az esélyegyenlőségnek és annak a fontosságát, hogy az EU-n belül senkinek ne kelljen gazdasági helyzete miatt lakóhelye elhagyására kényszerülnie.

A néppárti csúcsjelölt hangsúlyozta, hogy határozott EU-párti kiállást vár a május végi európai parlamenti választásoktól, s

az Európai Bizottság elnökeként azon fog dolgozni, ha megválasztják, hogy közelebb hozza az uniót az emberekhez.

Meghirdetett kampányszlogene, a "The power of WE" magyarul azt jelenti, hogy a "Mi erőnk", egyúttal pedig egyfajta szójátékként a vezetéknevének első két betűjét is magában foglalja.

Egyesek értetlenségüknek adtak hangot a kampányindító beszéddel kapcsolatban, miután a német politikus az utóbbi hetekben már közel húsz tagállamba ellátogatott.