A közszolgálati tévénél és az elnöki palotánál tüntet az ellenzék Belgrádban

Az Egy az ötmillióból elnevezésű tiltakozássorozat immár több mint három hónapja zajlik Belgrádban, és több szerbiai városban.

A néhány ezres belgrádi tömeg szombat este a szervezők szerint azért lépett fel a szokásosnál erőszakosabban, mert már hónapok óta békésen kérték, adjanak lehetőséget követeléseik beolvasására, ám ezt nem engedélyezték.

Az RTS épületébe néhány tucatnyian hatoltak be, a rohamrendőrség azonban gyorsan eltávolította őket az épületből, és Nebojsa Stefanovic belügyminiszter bejelentette: mindenkit felelősségre fognak vonni.

A vasárnapi nap folyamán több ezer tüntető vonult az elnöki palotához Belgrádban, hogy hasonlóan nagyobb sajtószabadságot és szabad választásokat követeljenek. A tiltakozók sípokat fújtak, és azt skandálták: "mondjon le!" és "neki vége van!", miközben Vucic televíziós sajtótájékoztatót tartott az épületben a szombat esti események nyomán. Utóbbi jelszó még 2000-ből származik, amikor is Slobodan Milosevic rezsimét elsodorta a népharag. Ilyen mértékű tiltakozáshullámra, mint az utóbbi hónapokban, 2000 óta nem is volt példa Szerbiában. Sőt, azóta nem is hatolt be tüntető az állami televízió épületébe.

Az elnöki palota előtti tüntetők és a helyszínre kivezényelt rendőrök között dulakodás tört ki, a rendfenntartók könnygázt és paprikasprét vettek be.

Vucic megerősítve korábbi fogadalmát, hogy nem fog engedni a tüntetőknek, a sajtótájékoztatón kijelentette: "Nem félek". Hangsúlyozta: Szerbia demokrácia, a törvények és a rend országa, és a - szerinte - mintegy ezer tüntető azt hiszi, joguk van az ország sorsáról dönteni. A tüntetőket "huligánoknak, tolvajoknak és fasisztáknak" nevezte.

Vucic sajtótájékoztatója után sokan a belgrádi rendőrfőkapitánysághoz vonultak, azt követelni, hogy engedjék szabadon a közmédiánál letartóztatottakat. Az elnöki palotához hasonlóan rohamrendőrök fogadták a tömeget.

A három hónapja tartó tiltakozások közvetlen kiváltó oka egy ellenzéki politikus elleni novemberi támadás volt. A baloldali Borko Stefanovicot máig ismeretlen tettesek verték meg a dél-szerbiai Krusevacon, amikor egy ellenzéki rendezvényen vett részt. A politikus állítása szerint támadói a Szerb Haladó Párthoz köthetők.

A tüntetők a legnagyobb gondnak a fiatalok elvándorlását, a pártfoglalkoztatást, a média elnyomását és a mindenre kiterjedő diktatúrát nevezték.

A tüntetések jelmondata, az "Egy az ötmillióból" arra utal, hogy az első tiltakozást követően Aleksandar Vucic kijelentette, akkor sem enged a követeléseknek, ha ötmillióan vonulnak utcára. Mivel ez körülbelül Szerbia nagykorú, választásra jogosult lakosságának felel meg, a tiltakozók a kijelentést úgy értelmezték, hogy az elnök diktatúrát vezetne be.

A tiltakozások mögött álló ellenzéki szövetség soraiban baloldali és jobboldali pártok egyaránt megtalálhatóak. A tiltakozások mára már Szerbia több mint hatvan városára kiterjedtek, és a hét majdnem minden napjára jut valahol egy demonstráció.

Mindezek ellenére a közvélemény-kutatások szerint a SNS támogatottsága továbbra is 50 százalék feletti, és könnyedén meg tudna nyerni bármilyen választást, Aleksandar Vucic pedig még pártjánál is népszerűbb, így nem várható, hogy eleget tesz a tüntetők kérésének, és lemond posztjáról.

