Drámai felvételek a brazil gátszakadásról

A katasztrófának kilenc halálos áldozata van, mintegy 300 embert eltűntként tartanak számon - közölte a tűzoltók szóvivője.

Előzőleg az érintett Minas Gerais állam kormányzata azt közölte, hogy péntek estig hét holttestet találtak meg,

A Vale SA bányavállalat egy zagytározójának gátja omlott le. Az iszappal elöntött területen 427 dolgozó volt. Mintegy százan előkerültek, de tucatnyian megsérültek közülük.

The failure of tailing dam in Brazil made a large disaster. The problem with tailing dam construction is that they are not treated as a real dam during design and construction #Brazil #Brumadinho #MinasGerais #Vale #Dam pic.twitter.com/JiPYdvcMWJ