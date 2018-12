Trump megerősítette, hogy lassítja a szíriai csapatkivonást

Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy lassítani fogja a szíriai csapatkivonást.

"Lassan küldjük haza katonáinkat, hogy a családjaikkal lehessenek, miközben továbbra is harcolni fogunk az ISIS (Iszlám Állam terrorszervezet) maradványai ellen" - írta az elnök a Twitteren hétfőn.

I am the only person in America who could say that, “I’m bringing our great troops back home, with victory,” and get BAD press. It is Fake News and Pundits who have FAILED for years that are doing the complaining. If I stayed in Endless Wars forever, they would still be unhappy!