Mégsem lesz olyan gyors a szíriai kivonulás?

Graham - a csapatkivonás heves bírálója- pár órával korábban a döntés átgondolására kérte Trumpot a CNN hírtelevízió szokásos vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában. Mint fogalmazott, a teljes csapatkivonás ártani fog az amerikai nemzetbiztonságnak, mert lehetőséget teremt az Iszlám Állam nevű terrorszervezetnek, hogy újraépítse magát. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok szövetségesének számító szíriai kurdok a kivonulást cserbenhagyásuknak minősítik majd.

Graham a találkozó után közölte, hogy Trump fontolóra veszi, miként a legjobb intézni a szíriai csapatkivonást.

"Még mindig vannak köztünk nézetkülönbségek, de az elnök komolyan és mély alapossággal gondolkodik Szíriáról, hogyan kellene kivonni csapatainkat úgy, hogy közben ne gyengüljön nemzetbiztonságunk" - mondta a szenátor sajtónak.

Sen. Lindsey Graham, who criticized President Trump's withdrawal of troops from the Middle East, says Trump today told him "some things I didn't know that make me feel a lot better about where we're headed in Syria" pic.twitter.com/HBbvzirDfO