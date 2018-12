Donald Trump egyeztetett a török elnökkel a szíriai csapatkivonásról

Az amerikai katonák szíriai kivonásáról egyeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnökkel Donald Trump.

Az amerikai elnök vasárnap a Twitter közösségi portálon azt írta, megvitatták az Iszlám Állam terrorista szervezet ügyét, a két ország szerepvállalását Szíriában és "az amerikai csapatok lassú és rendkívüli mértékben egyeztetett kivonását a térségből". Hozzátette: az amerikai katonák "hosszú évek után hazatérnek".

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.