Azt még nem tudni, hogy terrorcselekményként kezelik-e az ügyet. A hatóságok az elkövetőt, egy 50-es évei közepén járó férfit, őrizetbe vették. Volt már dolga a rendőrséggel, korábban egyebek mellett kábítószerkereskedelemért és gyújtogatásért többször is elítélték.

A The Paper nevű kínai hírportál úgy tudja, hogy az autót vezető férfi több járókelőt is elütött, majd a járműből kiszállva késsel támadt az emberekre.

Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr