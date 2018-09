Sérültjei is vannak chemnitzi tüntetéseknek

Legalább 25 bűncselekményt követtek el a feszült hangulatú tüntetések során, köztük rongálást, testi sértést, tiltott jelképek használatát, valamint ellenállást tanúsítottak letartóztatáskor. A hatóságok közlése szerint mintegy 4500-an tiltakoztak a szövetségi kormány menekültpolitikája ellen, míg 3500-an gyűltek össze az ellentüntetésre. A kormány- és bevándorlásellenes tüntetést idejekorán befejezték, mert az ellentüntetők akadályozták a tiltakozók vonulását.

A bevándorlásellenes tüntetők három csoport szimpatizánsaiból álltak össze: a félórás felvonulást tartó Pro Chemnitz (Chemnitzért) nevű, szélsőjobboldalinak tartott csoport mintegy 1500 híve később csatlakozott az Európai Hazafiak a Nyugat Iszlamizálódása Ellen (Pegida) nevű mozgalom és a szövetségi kormány menekültpolitikájának és bevándorlási politikájának bírálatára összpontosító Alternatíva Németországnak (AfD) ellenzéki párt által hirdetett tüntetésekhez.

Sokan közülük "Mi vagyunk a nép" és "Merkelnek mennie kell" feliratú transzparenseket tartottak kezükben, míg az idegenellenesség ellen tiltakozók "Náci-mentes Chemnitz" és "Legyen szíved, ne gyűlöleted" feliratokkal nyilvánítottak véleményt.

Eközben a város más részén megtámadtak egy 20 éves afgán férfit, a rendőrség tájékoztatása szerint négy, arcát eltakaró támadó könnyebb sérüléseket okozott neki.

Kiszelly Zoltán politológus: Németországban változások érzékelhetők

Kiszelly Zoltán szerint Németország ott tart, ahol 2010 előtt Magyarország. Akkor a magyar társadalomban úrrá lett a "kilátástalanság, a reménytelenség". Most a német társadalom is kilátástalannak látja helyzetét - vélekedett a szakértő. Szerinte a nagyvárosokban az átlag német egyre nehezebben tudja életszínvonalát fenntartani. Emellett a migráció is megváltoztatja a hétköznapokat. Mindezekre a politika nem ad választ - fűzte hozzá.

Emellett Németországban gondot jelent a munkaerőhiány: nincs, aki a gyerekekkel foglalkozzon, nincs gyári munkás - mondta Kiszelly Zoltán, hozzátéve, hogy emiatt Angela Merkel német kancellár egy "új Soros tervet" akar végrehajtani. Ennek lényege, hogy a jelenleg Olaszországban lévő 600 ezer menedékkérőt visszaküldenék, de ugyanennyi embert hoznának be legálisan repülőn. Őket pedig kvóta alapján osztanák szét az európai országokban - fejtette ki a szakértő.