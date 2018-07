Szabad a nemváltoztatás Portugáliában

A jogszabály előírja, hogy aki 18 évesnél fiatalabb korában szeretne élni ezzel a lehetőséggel, pszichológiai jelentést is be kell mutatnia. Ezt az előírást Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnök kérésére emelték be a jogszabályba:

az államfő megvétózta a törvényjavaslat első változatát, és felszólította a képviselőket, hogy fontolják meg az orvosi jelentés szükségességét 18 éves kor előtt.

A törvénytervezetet a kormányzó Szocialista Párt, a Baloldali Blokk nevű baloldali, az Emberek-Állatok-Természet nevű zöld párt, és a Portugál Kommunista Párt támogatta. Ellene szavazott a konzervatív, jobbközép Szociáldemokrata Párt, elsősorban azt kérve, hogy ne csak a 18 éves kor alatti kérelmezők, hanem mindegyikük esetében legyen kötelező a beszámíthatóságot vizsgáló pszichológiai jelentés bemutatása.

Az elnök így várhatóan már nem vétózza meg a törvénytervezetet, amely nyolc napon belül hatályba is lép.

Képviselői közlés szerint Dánia, Málta, Svédország, Írország és Norvégia után Portugália a hatodik európai ország, amely lehetővé teszi, hogy a transzneműek szabadon döntsék el, melyik nemhez tartozónak vallják magukat.

Nyitókép: MTI/EPA/José Sena Goulao