Trump bevándorlási politikája ellen tüntettek Amerika-szerte

Washingtonban a szervezők mintegy 30 ezerre becsülték a szövetségi főváros központjában, a Fehér Ház előtt összegyűlt tüntetők számát. A békés megmozdulás a legnagyobb volt az amerikai fővárosban 2010 óta, amikor a felvonulók azért demonstráltak, hogy Barack Obama akkori elnök és az amerikai törvényhozás vizsgálja felül az Egyesült Államok bevándorlási politikáját.

VIDEO: Protesters rallied in Washington DC in the #KeepFamiliesTogether march against the separation of immigrant families, defining it as "completely unacceptable" and as motivated by racism pic.twitter.com/6RBanVIWSp