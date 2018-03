A migráció kérdésében a német kormánypártok szándékosan hangsúlyozzák eltérő véleményüket – hívta fel a figyelmet Kiss J. László külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem tanára az InfoRádiónak arról is beszélt, hogy a sajtó most elsősorban a szociáldemokraták aránytalanul nagy szerepe miatt támadja Angela Merkel kancellár új koalíciós kormányát, amely szerdán lép hivatalba.

Belügyminiszterként sokat tehet Horst Seehofer azért, hogy

a szélsőjobb ne erősödjön tovább Németországban

– fejtette ki Kiss J. László. Seehofer 10 évig volt Bajorország miniszterelnöke, ebben a tartományban az Alternatíva Németországnak párt még nem jutott be a parlamentbe – hangsúlyozta a szakértő. Szeptemberben azonban tartományi választások lesznek, és valószínűsíthető, hogy a jobboldali populista pártnak tartott párt 10 százalék feletti eredményt fog elérni. Az új belügyminiszter arra törekszik, hogy visszaszorítsa a bevándorlásellenes párt térnyerését, és a CSU visszanyerje abszolút többségét a bajor parlamentben – tette hozzá Kiss J. László.

A Németország-szakértő szerint Seehofer belügyminiszterként fejezi be politikai pályáját,

ezen tárca környékén koncentrálódnak a menekültkérdés problémái. A migrációs politikában a CDU és a CSU között egészen a választási kampányig lényeges nézetkülönbségek voltak. Bár a 2015 őszén jellemző migrációs nyomás nem tért vissza, a családegyesítés kérdése változatlanul napirenden van: a koalíciós szerződésben abban állapodtak meg, hogy 180 ezer és 220 ezer között húzzák meg az évi kontingenst. Így havonta 1000 embert érintő családegyesítésre kerülhet sor, elsősorban az oltalmazotti státuszban lévő menekülteknél.

Horst Seehofer leköszönő bajor miniszterelnök (MTI/EPA/Lukas Barth)

A Budapesti Corvinus Egyetem tanára hozzátette, hogy a német kormánypártok a migráció kérdésében is igyekeznek saját arculatukat megmutatni. Olaf Scholz a szociáldemokraták politikus, az új kormány pénzügyminisztere és alkancellárja a koalíciós szerződés után hangsúlyozta, hogy

három sajátos, önálló profillal rendelkező párt együttműködére került sor

– hívta fel a figyelmet a Németország-szakérő. Egy prioritási kérdésben rögtön vita van, „de az annak tudható be, hogy itt az önálló arculat fenntartására törekednek” – fogalmazott Kiss J. László.

A szociáldemokratáknak a családügyi kérdések, a nyugdíj, az oktatás reformja, valamint a vidék erősítése áll a középpontban. A CDU frakcióvezetője, Valker Kauder a migráció irányítását ás korlátozásának fontosságát hangsúlyozta. A biztonság kérdése a közös program fontos része, ami nem csak a migráció kezelését jelenti, hanem a közös uniós védelmi, kül- és biztonságpolitika hangsúlyozottabbá tétele.

„Európának nagyobb önállóságra van szüksége azután, hogy Donald Trump egy sokkal protekcionalistább politikát hirdetett meg”

– jelentette ki a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, aki hozzátette: eljött az idő, amikor Európának többet kell bizonyítania, és ebben Németországnak oroszlánrészt kell vállalnia.

A szakértő megjegyezte azt is, hogy a német lapok egy része továbbra is bírálja a miniszteri tárcák elosztását. „Jellemző kritika, hogy túlzottan a szociáldemokraták újraelosztás-központú elképzelései érvényesülnek” – emelte ki. Szóvá teszik még, hogy a kulcsfontosságúnak számító pénzügyminiszteri és külügyminiszteri posztot is szociáldemokrata politikus kapta meg.

Kiss J. László szerint az Európai Unió megújításában is élen kell járnia Németországnak.