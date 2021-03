Lombár Gábor polgármester szerint már érezhetően több a látogató Balatonfenyvesen, ami ebben az időszakban nem megszokott. „Sok embernek van itt nyaralója, nem is igen tudnánk mit tenni ez ellen. Ám elvárjuk, hogy vendégeink is tartsák be az egészségügyi előírásokat” – fogalmazott a Blikknek, azt is megjegyezve, hogy a Balaton ilyenkor még nincs felkészülve ekkora forgalomra.

A településvezető egyébként csütörtök–péntekre tette, amikorra a Balaton menti települések megtelhetnek, főként, ha az idő is jó lesz. „Tudom, hogy ez sokaknak szabadságérzet, de kérem, hogy tartsák be az előírásokat” – hangsúlyozta ismételten, arra figyelmeztetve, hogy a megyei egészségügyi ellátórendszer nagyon leterhelt.

„Süt a nap, de a vírus itt van!”

Bár a lángososok, étkezők nyitva lehetnek, nem elfelejtendő, hogy csak elvitelre adhatnak ételt, közterülten pedig tilos a fogyasztás – tette hozzá. Lombár Gábor azt is elárulta, komolyabb hatósági elenőrzések várhatók, amit szükségszerűnek is tart.

