Vajon mennyi ilyenkor az infláció Ukrajnában?

Júniusban 7,2 százalékos éves fogasztói áremelkedést mértek a májusi éves 8,2 százalék után. A fogyasztói árak 0,1 százalékkal csökkentek májushoz viszonyítva, amikor 0,9 százalékos emelkedést regisztráltak.
Havi szinten a maginfláció 0,5 százalékra lassult júniusban a májusi 0,7 százalékról. Éves szinten ugyanakkor 8,1 százalékra gyorsult a májusi éves 7,9 százalékról.
Ukrajnában 2022-ben – az orosz agresszió évében – 26,6 százalék volt az infláció, ami 2023-ban 5,1 százalékra lassult, 2024-ben 12 százalékra gyorsult, majd tavaly 8 százalékra mérséklődött.
Az ukrán jegybank júniusi jelentése szerint az infláció a következő hónapokban a jelenlegi szint közelében marad, az év végén felgyorsul, majd 2027-ben ismét lassulni kezd.