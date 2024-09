Végre egy biztató hír a német gazdaságból

A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtöki közleménye szerint júliusban szezonális és naptári kiigazítással az előző havihoz képest a várt 1,6 százalékos csökkenés helyett 2,9 százalékkal nőttek a feldolgozóipari megrendelések, amelyek értéke naptári kiigazítással 3,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A Destatis egyúttal 4,6 százalékra módosította a megrendelések júniusi növekedését 3,9 százalékról havi bázison szezonális és naptári kiigazítással. Júniusban a feldolgozóipari megrendelések 11,2 százalékkal maradtak el naptári kiigazítással az egy évvel korábbitól.

A kevésbé volatilis háromhavi összehasonlításban a május-júliusban beérkezett megrendelések 1,7 százalékkal voltak magasabbak, mint az előző három hónapban.

A feldolgozóipari ágazatban 2024 júliusában

az új megrendelések pozitív tendenciája különösen az egyéb járműgyártás (elsősorban repülőgépek, hajók, vonatok, katonai járművek) jelentős növekedésének köszönhető.

Itt az új megrendelések 86,5 százalékkal voltak magasabbak, mint az előző hónapban, több nagy megrendelésnek köszönhetően. Az elektromos berendezések gyártásának 18,6 százalékos növekedése szintén pozitívan hatott az összesített adatra. Amit a gépgyártás ágazatban bekövetkezett 6,1 százalékos visszaesés részben ellentételezett.

A nagyobb megrendelések nélkül a 2024. júliusi rendelésállomány 0,4 százalékkal volt alacsonyabb, mint a 2024. júniusi, és 1,0 százalékkal magasabb volt a 2024. május-júliusi időszakban, mint az előző három hónapban.

A külföldről érkező új megrendelések 5,1 százalékkal nőttek. Az euróövezetből érkező megrendelések 5,9 százalékkal, az euróövezeten kívülről érkező megrendelések pedig 4,6 százalékkal nőttek. A belföldi megrendelések változatlanok maradtak.

A vg.hu az adatokkal kapcsolatban megjegyezte: ez Magyarország szempontjából is kedvező hír, ugyanis Németország az első számú kereskedelmi partnerünk. Eddig a német gazdaság gyenge növekedési üteme a magyar GDP-t is erősen visszafogta, mivel a hazai gyárak és beszállítók is függtek németországi partnereiktől - a mostani fellendülés tehát a magyar gazdaságnak is lendületet adhat.

A német számokkal szinte egyidejűleg közölte a KSH a júliusi magyar külkereskedelmi adatokat, amelyek ugyan az egyenleg romlását mutatták, de reménysugár, hogy ezt az import megemelkedése okozta. Ha ezt az emelkedő megrendelésekkel szembesülő német vállalatok beruházásai okozták, az jót jelenthet a jövőbeli magyar gazdasági növekedés és külkereskedelmi mérleg szempontjából. Ezt a magyarázatot erősíthetik a lap szerint a szintén csütörtökön napvilágot látott magyar kiskereskedelmi adatok, amelyekből – és a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzájuk fűzött kommentárjából – az derül ki, hogy az import megugrását aligha a háztartások fogyasztása táplálja.