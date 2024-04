Látványos újítást kap a Google-navigáció

Még realisztikusabb lesz a navigáció a Google Térképben: elkezdték bevezetni a 3D-s épületnézetet – írja az Android Police alapján a hvg.hu.

Az újdonság egyelőre az alkalmazás béta-verziójában, tesztjelleggel érhető el.

Az épületek 3D-s megjelenítését a Beállításokban, a Navigáció pontban lehet bekapcsolni – ami azt is jelenti, hogy bármikor vissza is lehet állítani a normál nézetet.

Az új nézetben az épületeket 3D-s változatban, a valós ismertetőjegyeik alapján lehet látni, ami segítheti az eligazodást is.

Egyelőre nem ismert, hogy a közhasználatú Google Maps-változat mikor kaphatja meg az újítást, de a készültségi állapot alapján bizonyára nem kell sokat várni rá.

Google maps has added the option for "Show 3D buildings" during navigation. It has been in testing for some time. Google Maps beta version 125 makes it available for everyone. It has been already possible to view 3D buildings in normal map view through layer option. #Google pic.twitter.com/hEFsOOKKcT