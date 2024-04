Tőzsdei szakértő: tényleg megmentheti a 4iG az izraeli SpaceComot

Már harmadik éve, hogy a 4iG részvényese a SpaceComnak 20 százalékkal, többséget akart szerezni, de az izraeli hivatalos szervek egyelőre csak 20 százalékot engedtek a stratégiai fontosságú cégükbe a 4iG számára; Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban elmondta viszont azt is, hogy a műholdas cég túlzott beruházásai miatt - a 2019-ben pályára állított műhold 250 millió dollárba került, és hitelből finanszírozták - majdnemhogy csődhelyzetben van, és ebben a helyzetben a 4iG, amely persze szeretné a cég többségét megszerezni, adósságrendezési tervet, ajánlatot tett közzé alternatív módon.

"Vagy megveszi 150 millió dollárért a műholdat - ez az afrikai államoknak sugároz hírközlést és televízióadásokat - és visszabérelheti tőle a SpaceCom, vagy pedig, ha ez nem tetszik a SpaceComnak, akkor 150 millió dollár kölcsönt nyújt a cégnek. Fel is ment egy picit a SpaceCom amúgy nagyon nyomott árfolyama az izraeli tőzsdén, egy év alatt 60 százalék áresés után 2-3 százalék emelkedés történt szerdán" - ecsetelte Korányi G. Tamás.

Arra reagálva, hogy a 4iG képes-e mozgatni egy ilyen ajánlattal magát az izraeli tőzsdét is, azt mondta, ez a társaság már egy csőd szélén álló cég, kapitalizációja 20 millió dollár körül van, tehát inkább arról van szó, hogy ha engedik neki, akkor a 4iG kész megmenteni a műholdcéget.

"Ez persze azzal is jár, hogy az eddigi balkáni terjeszkedés, illetve az optikai kábel fektetése mellett, amelyről most állapodtak meg Egyiptom és Albánia között, készül a 2025-ben felbocsátandó új magyar műhold felbocsátására is, ezt tehát már a 4iG valósítaná meg, az űriparban is nagy léptekkel halad előre" - részletezte Korányi G. Tamás.

Tisztázta azt is, hogy mi lesz azokkal a műholdakkal, amelyek a cég csődbe menetele után még mindig a világűrben lesznek.

"Ezeknek az űreszközöknek több mint 20-25 év az élettartama, és van, amelyik csak 5 éve van fent. Ha megszűnik a mögöttük álló cég, akkor is lesz, aki megvegye, mert a csőd azt jelenti, hogy a hitelezők átveszik a céget, és eladják valakinek, aki tovább működteti a műholdakat. A SpaceComnál a részvényesek esélyei elég mérsékeltek, és több száz millió dollár adóssága van a vállalatnak, de ezt a 150 millió forintos tőkeinjekció valószínűleg tudná rendezni" - mutatott rá a tőzsdei szakértő.