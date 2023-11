A harmadik negyedév beruházási mérlege még nem pozitív

2,2 százalékkal csökkent a beruházások volumene az előző negyedévhez képest, így éves alapon 12,1 százalékos lett a visszaesés - nyilatkozta az InfoRádiónak Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője. Mint mondta, ötödik egymást követő negyedévben zsugorodott a beruházások teljesítménye, és ha nem vesszük figyelembe a Covid-válság időszakát, akkor kijelenthető, hogy ötéves mélyponton van a beruházások volumene.

A szakértő magyarázata szerint a mostani adat inkább abból a szempontból meglepetés, hogy a feldolgozóipar egészen jól tartja magát a többi ágazattal összehasonlítva. Mint mondta, általában is igaz, hogy a gépberuházások, amelyek zömükben feldolgozóipari fejlesztéseket tartalmaznak, egészen jól mennek, ugyanakkor ezzel párhuzamosan az összes többi ágazatban nagyon jelentős visszaesések tapasztalhatóak, éves szinten 20-30 százalék körüliek.

Ezek egyrészt utalnak a lakossági fogyasztás és beruházások visszaesésére, például a lakásberuházások csökkenésére, valamint a költségvetés sanyarú helyzetére is

- tette hozzá.

Az elemző rávilágított, hogy a szállítás-raktározás ágazata is 27 százalékkal esett vissza az infrastrukturális fejlesztések, például útépítések elmaradása miatt, mivel a költségvetés helyzete miatt ezeket is visszafogta az államigazgatás. Madár István szerint összességében, bár vegyes a kép a feldolgozóipar várakozáson felüli teljesítménye miatt, de az teljes gazdasági teljesítmény konjunktúrája igen gyenge. Sok negatív tényező továbbra is erős hatást gyakorol, dacára annak, hogy elvileg a harmadik negyedévre kikerültünk a recesszióból.

A szakértő elmondta, bizonyos ágazatok hasonló, vagy még nagyobb csökkenést produkáltak, például az ingatlanügyletek, melyekben a visszaesés 30 százalékos, a mezőgazdaságban 21 százalékos, az információ-kommunikáció ágazatában pedig 26 százalékos. A kereskedelem is gyengélkedik, egy év alatt közel 11 százalékot esett vissza. A művészet-szabadidő ágazat is 18 százalékos zsugorodást mutatott.

Madár István makrogazdasági elemző szerint nem lehet arra számítani, hogy a következő negyedévben "hirtelen felpattanás" lesz. Hozzátette, valamennyi javulást érzékelhetünk majd, hiszen a kamatok, ha lassan is, de csökkenni fognak, illetve talán előbb-utóbb valamennyi EU-s forrás is megjelenik a magyar gazdaságban. Továbbá az általános gazdasági pangás, a recesszió végével, az élénkülés megkezdődésével számíthatunk arra, hogy a vállalatok optimizmusa és kapacitásbővítő tevékenysége elindul, már megjegyezte, ez lassú folyamat lesz.

Úgy véli, a negyedik negyedévben ebből még kevés fog látszani, ezért várhatóan a 2023-as éves átlagban két számjegyű lesz a beruházások visszaesése, melyre az utóbbi 25 évben egyszer volt példa.

Emlékeztetett, 2016-ban is volt a magyar gazdaságnak egy alapvetően rossz éve, ugyanakkor ebben az időszakban volt egy európai uniós költségvetési váltás, ami eltolódást, és így forráshiányos időszakot okozott. Ekkor nem sokkal voltunk a pénzügyi válság után, és még nagyon fontos volt az európai források szerepe, ez okozta az akkori 11,3 százalékos visszaesést. Összehasonlításképpen most az első háromnegyed év 10,6 százalékos zsugorodást mutat, tehát egy kicsit kevesebbet, ám az utolsó negyedév fogja eldönteni, mekkora lesz a visszaesés - tette még hozzá.