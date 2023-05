A németek 350 magyarországi utast szállítottak le egy MÁV-szerelvényről

Az eset május 7-én történt. 350 ember utazott a Hungária EuroCityvel Németországba. A szerelvény nem megfelelő műszaki állapota miatt a MÁV-Start által kiállított szerelvényt a német személyzet nem vette át, így a vonat nem folytathatta útját Hamburg felé - írja az iho.hu.

A szaklap úgy tudja, hogy a cseh–német határállomáson derült ki, hogy az egyik kocsiban nem működik a légkondi, és az egyik ablak felső, billenő része kitörött.

Az utasoknak a děčíni állomás peronján kellett várakozniuk és azt is mondták, hogy "oldják meg a továbbutazást, ahogy tudják".

Az eset már nem először történt, tavaly nyáron több alkalommal is megesett, hogy a németek a Prága felől érkező EC-vonatot nem engedték be az országba, mert az vagy hiányzó kocsival közlekedett, vagy nem volt rajta étkezőkocsi. A németeknek már cseh szerelvényekkel is volt hasonló gondjuk.

