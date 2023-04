Nagy döntés a McDonalds-nál: megváltozik a Big Mac

Ikonikus hamburgerein változtat a McDonalds: puhább hamburgerzsömle, még nyúlósabb sajt, a húspogácsákra sütött hagymakarika és még több Big Mac-szósz jellemzi majd az újraálmodott ételeket a CNN cikke szerint.

"Rájöttünk, hogy olyan apró változtatások, mint a forróbb, olvadósabb sajt vagy a grillbeállítások hamburgereinket ízletesebbé tehetik, mint valaha voltak" - mondta Chad Schafer séf, a McDonald's USA kulináris innovációért felelős vezető igazgatója egy hétfői nyilatkozatban. A változtatások a Big Mac és mellett a klasszikus sajtburger, a dupla sajtburger és a hamburger receptúráját érintik.

Először nemzetközi téren próbálták ki a megújított recepteket, 2024 elején pedig az amerikai piacra is bevezetik azokat. Az új receptúrán még 2020-ban kezdtek el dolgozni, akkor Lengyelországban vezették be elsőként azt - hazai alkalmazásról egyelőre nem tudni. A cég nem új termékek bevezetésével, hanem meglevő, közkedvelt, palettájukon kulcsszerepet játszó hamburgereik frissítésével igyekeznek javítani piaci pozíciójukon, emellett Amerikában celeb-menüket is bevezettek, valamint felnőtteknek szánt Happy Meal ajánlatot is kialakítottak.

Nagy riválisuk, a Burger King hasonló filozófiát vall: a Whopper tökéletesítését tűzték ki célul.

KAPCSOLÓDÓ Forradalmi változás jön a McDonald'sokban Növényi alapú „csirkefalatkákkal” bővíti kínálatát Németországban a gyorsétteremlánc.

Nyitókép: Pixabay