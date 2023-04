Idén nyáron jöhet a 520 forintos fagylalt, de nagyobb emelés kellene

"Az alapanyagárak drágulása, az energiaszámlák emelkedése és a munkaerőhiány is egyaránt megnehezíti a szektor működését nemcsak idehaza, hanem az Európai Unióban is" – mondta a most kezdődő fagylaltszezonról Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője.

Tavaly egy gombóc fagylalt átlagos ára 400-450 forint volt, de idén a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke olyan előrejelzést adott, hogy az energia- és alapanyagárak drágulása miatt 10-15 százalékos áremelkedés várható a szezonban. Erdélyi Dóra kijelentette:

nagyjából 440-520 forint között lehet egy gombóc ára az idén.

Hozzátette: a cukrászok az alapanyagok, az energia drágulását valószínűleg nem minden esetben tudják érvényesíteni az árakban a kereslet várható visszaesése miatt. A vásárlók ugyanis nem vennének fagylaltot, ha olyan drasztikusan megemelnék az árát, amit a drágulás megkövetelne. Mindez a profit és a jövedelmezőség rovására mehet, ráadásul veszélyeztetheti is a vállalkozások működését. További kockázat a munkaerőhiány.

A fagylalt ára európai viszonylatban

2018-ban egy felmérésben a fagylalt árát vetették össze néhány európai városban. Berlinben és Bécsben átlagosan 1,4 és 1,5 euró körül mozgott egy gombóc fagyi ára. A legmagasabb Koppenhágában volt 3,8 euróval. Itthon ekkor 320 forint körüli volt egy gombóc, mely átszámolva az akkori árfolyamon nagyjából egy eurót tett ki. Tehát európai viszonylatban olcsónak számított a magyar fagylalt. Fotó: Infostart

Magyarországon idén 10-15 százalék körüli emelést várnak, de Európában is drágulhat, mivel az alapanyagárak az Európai Unióban is jelentősen emelkedtek egy év alatt. A februári inflációs adatok 10-60 százalék közötti áremelkedéseket mutattak. A kereslet visszaesésének visszafogó hatása Európa-szerte érzékelhető, tehát az unióban sem lehet olyan mértékben emelni a fagylalt árát, mint ahogy azt az alapanyagárak drágulása megkövetelné.