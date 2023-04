Mintha tilos lenne most nyaralót venni

A nyaralók iránti érdeklődés lényegében megfeleződött 2023-ra az egy évvel korábbihoz képest, a kereslet-visszaesése megegyezik a lakóingatlanoknál is tapasztalható keresletcsökkenéssel.

Az okok is ugyanazok: a bizonytalanabb gazdasági környezet miatt sokan kivárnak a lakás- és a nyaralóvásárlással - mondta az InfoRádiónak az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

"A nyaralópiacot is utolérte az az ingatlanpiaci folyamat, ami egyébként a lakóingatlanokra már jellemző volt 2022 vége felé is, vagyis felére csökkent a kereslet az eladó nyaralók iránt, a kínálat pedig 30 százalékkal bővült, éves összevetésben. Vannak olyan különleges nyaralóövezetek, amik ebből kevesebbet éreznek, részben a népszerűségük okán, például a Balaton északi partján. A kereslet visszaesése szerényebb mértékű, 10-15 százalékos volt, illetve a Tisza-tónál vannak olyan települések, ahol kifejezetten nőtt az érdeklődés az eladó nyaralók iránt. A Tisza-tó azért különleges helyzetben lévő nyaralóövezet, mert ott annyival alacsonyabbak az árak, mint például a balatoni ingatlanpiacon, hogy gyakorlatilag harmadáron lehet nyaralót venni" - részletezte Balogh László.

Hozzátette: a kereslet visszaesése az árakra is hatással van.

"Már tavaly elkezdődött az a folyamat, mely szerint csökkent a kereslet és nőtt a kínálat; már a tavaly áprilisi elemzésünkben is azt láttuk, hogy körülbelül 20-25 százalékkal nőtt a kínálat, miközben az árak növekedése is fennmaradt. Idén áprilisra azonban ez gyökeresen megváltozott, mert éves összevetésben még látszik egy 16 százalékos áremelkedés, viszont januártól kezdve szinte minden nyaralóövezetben stagnálnak az árak, egy-két hely van, ahol már árcsökkenés is megfigyelhető, tehát gyakorlatilag ugyanaz a forgatókönyv zajlik le a nyaralópiacon, mint a lakáspiacon."

A kereslet visszaesése és a kínálat növekedése azt jelenti, hogy ma már több mint 13 ezer eladó ingatlanból válogathatnak a magyarországi nyaralóövezetekben a vásárlók.

Nyitókép: Infostart