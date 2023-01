Arculatot vált egy magyar bank, új a neve és a logója is

Az Erste új marketing stratégiája emberibbé, szerethetővé kívánja tenni a pénzügyeket. Az új szellemiség nem csak a bank megjelenésében, de az ügyfelekkel folytatott kommunikációjában és a szolgáltatásaiban is megjelenik majd – közölte a társaság.

A pénzintézet már több mint két éve azon dolgozik, hogy világosan beszéljen: közérthetően, zsargonoktól mentesen magyarázza el ügyfeleinek, mit ajánl, mintha csak saját családtagjainknak beszélnénk a pénzügyekről. Figyelve arra, hogy sok ügyfél nem szívesen tárgyal a pénzügyekről egy nagy, nyílt térben, mindenki előtt, az Erste új fiókjait már úgy alakította ki, hogy kisebb tárgyalókba elvonulva lehet beszélgetni a tanácsadókkal. Itt a tanácsadók az ügyfél mellett ülve, személyre szabottan, az ügyfél pénzügyi helyzetéhez igazodva adnak tanácsokat.

A tavaly elindult változást ezentúl a bank megjelenése is tükrözi. Az Erste Bank Hungary mostantól egyszerűen csak Erste lesz. Emellett az Erste Csoport arculatát is teljesen modernizálták: 2023-tól a monokróm logóval és a nyolc új dizájnszínnel kombinálva az Erste megjelenése frissebbé, modernebbé válik a jövőben, valamint tükrözi a George online banki platform dizájnját is.

Az új arculat Magyarország mellett az Erste Csoport más országaiban, Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában is megjelenik. A most készülő budapesti Corvin Palace fiók a Blaha Lujza téren már az új arculattal várja majd az ügyfeleket, de a többi fiók is fokozatosan megújul, és a bank honlapja, digitális felületei is modernebb külsőt kapnak az év során.