Elemző: fontos üzenete van a vártnál kedvezőbb inflációs adatnak

A decemberi 9,2 százalékos infláció jóval alacsonyabb volt, mint az elemzők által várt 9,7 százalék, de a novemberi 10 százalékhoz képest is markáns csökkenésnek tekinthető.

Az eddigi tetőzés 10,6 százalék volt az ősszel, de az eurózóna inflációja nagy mértekben az energiaáraktól függ – emlékeztetett Zsoldos Ákos –, vagyis ha tavasszal bekövetkezne valamilyen áremelkedés az energiapiacon – akár egy kedvezőtlen háborús fordulat vagy más geopolitikai tényező miatt –, magasabbra is szökhet a mostaninál az infláció. Ezzel kalkulálva az Európai Központi Bank (EKB) is arra számít, hogy bár január–februárra csökkenéssel számol, tavasszal még emelkedhet a pénzromlás üteme.

"Még nem biztos, hogy egyértelmű fordulatról lehet beszélni"

– szögezte le az elemző, de hozzátette: nem valószínű, hogy a korábbi 10,6 százalékos csúcsot meg fogja dönteni az infláció az eurózónában, ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy az EKB által kitűzött 2 százalékos inflációs cél még nagyon távoli, ráadásul a maginfláció nőtt, ami nem túl kedvező a kilátások szempontjából.

A szakértő szerint, miután a magyar infláció részint importált, az eurózónara vonatkozó kedvező adat a magyar számokra is hatással lehet, nem beszélve arról, hogy nagyban kihat a magyar fizetőeszközre is. Ha javulnak az eurózóna inflációs kilátásai, akkor a forintárfolyam is erősödhet, aminek jelei mutatkoztak is az előző napokban. Az, hogy 400 forint alá esett az euró jegyzése, annak köszönhető, hogy a gázárak meredeken csökkennek az Európai Unióban, azt jelezve, hogy a recesszió nem lesz annyira mély, illetve tartós, mint azt a szakértők előzetesen várták.

Zsoldos Ákos mindazonáltal arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani eurózóna-adat nagyon vegyes: a főmutató ugyan csökken, de a maginfláció-mutató nő, ráadásul a várakozások felett. (Éves szinten 5,2 százalékkal drágult az élelmiszereket és az energiát nem tartalmazó kosár, ami némileg meghaladja az elemzők által várt 5 százalékos szintet, és a novemberi 5 százaléknál is magasabb lett.) A Portfolio munkatársa ezért egyelőre óva intene a messze menő következtetések levonásától.

Nyitókép: Stadtratte/Getty Images