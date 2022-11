Jelentős eredményt ért el a harmadik negyedévben a 4iG

A 4iG Nyrt. (4iG) tovább folytatta növekedési stratégiáját és jelentősen javultak eredménymutatói – tette közzé harmadik negyedéves jelentésében a tőkepiaci társaság a Budapesti Értéktőzsdén. Az infokommunikációs cégcsoport működési hatékonyságát jelentősen javították a harmadik negyedévben bekövetkezett strukturális változások. 2022. szeptember 1-én új vállalatirányítási-szervezeti felépítést vezetett be a 4iG, amely a nagyvállalati működéshez igazította a cégcsoport központi irányítását. A társaság az átalakítás során központi, operatív funkciókat hozott létre a kulcsterületeken. A 4iG továbbra is Magyarország vezető informatikai rendszerintegrátora, valamint meghatározó szereplője a hazai és nyugat-balkáni telekommunikációs szektornak.

A harmadik negyedévben folytatódott a magyarországi és nyugat-balkáni távközlési vállalatok integrációja, amely rövidtávon is javította a cégcsoport működési eredményeit. Az ALBtelecom erős vezetékes- és a One Telecommunications mobilpiaci portfóliója az albán távközlési piac legdinamikusabban fejlődő szolgáltatójává teszi az egyesülést követően a 4iG csoportot. A két vállalat fúziója során konvergens távközlési szolgáltató jön létre. A montenegrói One Crna Gora az erős turisztikai szezonnak köszönhetően jelentősen növelte eredményeit az előző év azonos időszakához képest. A vállalat elindította lakossági 5G szolgáltatását, amellyel a cégcsoport első újgenerációs rendszerét vezették be. A 4iG novemberben csatlakozott a világ vezető távközlési vállalatai által alapított globális telekommunikációs szervezethez, az O-RAN Alliance-hez (Open Radio Access Network), amellyel a cégcsoport az informatikai és távközlési szolgáltatók közé lépett.

A 4iG, az izraeli Kommunikációs Minisztérium előzetes jóváhagyásának birtokában nyilvános részvénykibocsátás útján megvásárolta az Amos műholdrendszereket üzemeltető Spacecom 9,5 százalékos részvénycsomagját. A 4iG a következő időszakban mindösszesen 20 százalékra növelheti tulajdonhányadát, a hatósági jóváhagyásokat követően pedig három év alatt maximálisan 51 százalékos többségi tulajdont szerezhet a társaságban. A Spacecom akvizíciójával a 4iG a globális műholdas szolgáltatások jelentős szereplőjévé válhat.

A 4iG novemberben megvásárolta a médiatechnológiai platformot üzemeltető Honeycomb Csoportot, amely Magyarországon és a nyugat-balkáni régióban Brisk Digital Group néven folytatja szolgáltatói tevékenységét. A Rheinmetall és a 4iG stratégiai partnersége fontos mérföldkőhöz érkezett a Rheinmetall 4iG Digital Services Kft. (R4 Kft.) megalapításával. A 4iG többségi tulajdonában (51%) lévő közös vállalat a Rheinmetall magyarországi, valamint globális informatikai támogatásában kap fokozatosan növekvő szerepet, ezt követően pedig független piaci szereplőknek is nyújthat informatikai szolgáltatásokat világszerte.

Az Edison Group augusztusi elemzésében a Vodafone Magyarország Zrt. megvásárlásának várható eredményei kapcsán kiemelte, hogy az akvizíció sikeres lezárásával és az egyesített vállalatok 5 millió ügyfelével a 4iG a második legnagyobb konvergens távközlési csoporttá válna a magyarországi piacon. A Scope Ratings a 4iG rendes, éves felülvizsgálata során a jelenlegi B+ kibocsátói és B+ fedezetlen adósságbesorolás nyitott marad a korábban bejelentett Vodafone Magyarország tranzakció lezárásáig, mivel annak teljesülése jelentős mértékben javíthatja a vállalatcsoport hitelmutatóit és üzleti kockázati profilját. A berlini központi nemzetközi hitelminősítő a Vodafone Magyarország akvizíció eredményétől és hatásaitól függően akár két szinttel is felminősítheti a Társaságot.

A 4iG IFRS szerinti konszolidált értékesítés nettó árbevétele 2022 első kilenc hónapjában 196,7 milliárd forint volt, a cégcsoport IFRS szerinti EBITDA-ja meghaladta az 55,1 milliárd forintot, az EBITDA-marzs 28 százalékot tett ki. A cégcsoport első kilenc havi negatív adózott eredménye (-7,7 milliárd forint) leginkább a tárgyidőszaki vállalatfelvásárlásoknak és ahhoz kapcsolódó megnövekedett költségeknek köszönhető, a későbbi időszakokban a szinergiák kihasználásával szignifikánsan változhat. Az előbbin túlmenően az elkövetkező időszakokban is visszatérő, pénzkiáramlással nem járó tételek befolyásolták jelentősen az eredményt: az IFRS-eknek való megfelelésnek köszönhetően újonnan felvett eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatban elszámolt értékcsökkenés, kamatráfordítás, illetőleg a számviteli politikák harmonizációja miatti szintén megnövekedett értékcsökkenés.

