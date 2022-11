Perlusz László: nem kizárt a minimálbér 15 százalékos emelése, de még várni kell

Abban egyet tudtunk érteni, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a legkisebb keresetek, különös tekintettel a minimálbérekre, megőrizzék a vásárlóértéküket – mondta Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke.

Nemcsak szociális- és emberségességi szempontból, hanem a magyar gazdaság szempontjából is fontos, hogy valóban ne csökkenjen a legkisebb keresetűek vásárlóértéke. A szövetség elnöke szerint konkrét számok még nincsenek, meg kell várni a legnagyobb szakszervezeti szövetséget és a kormányzatot, hogy részt vegyenek a tárgyaláson.

Perlusz László kifejette: a VKF egy három oldalú egyeztető fórum, amit a kormányzat fog működtetni, és december 1-je után várható az összehívása. A foglalkoztatáspolitika most átkerült a gazdaságfejlesztési minisztériumhoz, és velük is egyeztetni kell. A szociális hozzájárulási adó a legjelentősebb közterhe ma a munkabéreknek, ennek hagyománya van.

A kormányzat 2016 őszén döntött egy program indításáról az akkor 27 százalék fölötti szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez. A szövetség elnöke arra számít, hogy a kormányzat továbbra is mindent el fog követni a költségvetés nehéz helyzetében is, hogy továbbhaladjon ezzel a programmal. Megjegyezte: ha a kormány ebben partnere lesz a munkaadóknak, akkor ők is mindent el fognak követni azért, hogy megőrizhető legyen a legkisebb keresetek reálértéke.

