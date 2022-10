Új szakaszába lép a népszámlálás csütörtökön – íme a legfontosabbak

Eredetileg október 16-ig, vasárnap éjfélig lehetett volna kitöltetni online a népszámlálási kérdőívet, a KSH-nál azonban azt tapasztalták, hogy a vártnál jóval többen hagyták a kitöltést az utolsó napokra. A nagy érdeklődés miatt a határidőt így október 19., szerda délelőtt 10 óráig meghosszabbították. A számlálóbiztosok csak ezt követően, tehát október 20-án, csütörtökön kezdenek el dolgozni, hiszen ők azokat a háztartásokat keresik fel majd egészen november 20-ig, amik nem éltek az online kitöltés lehetőségével – ismertette Rövid Irén az InfoRádióban.

A számlálóbiztosok érkezésére október 20-a és november 20-a között bármikor számíthatunk: hétköznap és hétvégén is dolgoznak, reggeltől az esti órákig. A szóvivő elmondása szerint a számlálóbiztosok igyekeznek alkalmazkodni, és megtalálni a háztartások számára legalkalmasabb pillanatot a „procedúra” elvégzésére. Legalább három alkalommal keresnek fel egy-egy címet, hogy lekérdezzék a népszámlálási kérdőíveket.

Amennyiben a számlálóbiztos nem találja otthon az ott élőket, értesítőt hagy a postaládában. Ezen megtalálható a számlálóbiztos neve és elehetősége, így lehetőség lesz arra, hogy megfelelő időpontot egyeztessünk, amikor visszalátogat hozzánk – tette hozzá Rövid Irén. Kiemelte:

minden számlálóbiztos rendelkezni fog egy – a nevével és a hozzá tartozó egyedi azonosítószámmal ellátott – plasztik igazolvánnyal, kérésre pedig fel kell mutatnia a személyi – vagy egyéb fényképes – igazolványát.

Ha valaki mindezek ellenére még mindig bizonytalan, érdeklődhet a 06-80/080-143-as ingyenesen hívható telefonszámon is, hogy tényleg a számlálóbiztos kopogtatott-e nálunk.

Fontos – folytatta a KSH munkatársa –, hogy

az üres lakásokról se feledkezzünk meg!

Hiszen függetlenül attól, hogy van-e a lakásnak életvitelszerű lakója, a számlálóbiztosok ellátogatnak majd ezekre a címekre is, ha nem érkezik be október 19-ig online úton kitöltött népszámlálási kérdőív. Tudniillik a népszámlálás nemcsak népesség, hanem lakásösszeírást is jelent, vagyis a népességen túl a lakások jellemzőiről is gyűjt adatokat a hivatal. A szóvivő emlékeztetett, hogy az üresen álló lakások esetében csak a lakással kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni a kérdőíven. Kérik, hogy aki ezt nem teszi meg, az október 20. és november 20. között rendszeresen ellenőrizze (az üresen álló ingatlan) postaládáját, és ha talál értesítőt, vegye fel a kapcsolatot a számlálóbiztossal.

A népszámlálási kérdőív kérdéseit egyvalaki is megválaszolhatja az egész (ott élő) családra vonatkozóan, amennyiben betöltötte a 18. életévét. Magyarán nem kell az egész családnak jelen lennie, hanem

elég, ha a család egy nagykorú tagja fogadja a számlálóbiztost és megválaszolja a lakással és az ott élő személyekkel kapcsolatos kérdéseket.

Abban az esetben, ha nem töltöttük ki online a népszámlálási kérdőívet és nem válaszoltunk a számlálóbiztosnak sem, még mindig lesz egy hét novemberben, az úgynevezett pórösszeírási szakasz, amikor teljesíthetjük az adatszolgáltatási kötelezettségünket. A hivatal kéri mindazokat, akik november 20-ig nem vesznek részt a népszámlálásban, hogy november 21. és november 28. között keressék fel a települési, a fővárosban pedig a kerületi önkormányzatok jegyzőjét és válaszoljanak a kérdésekre – tette hozzá Rövid Irén.

A népszámlálással kapcsolatos tudnivalókról, kételyekről és érdekességekről Vukovich Gabriella, a KSH elnöke is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában:

Nyitókép: MTI/Komka Péter