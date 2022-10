ÉVOSZ: az átláthatóság legyen a legfontosabb az állami beruházásoknál!

A készülő építőipari kerettörvény Lázár János építési és beruházási miniszter szerint segíti azt, hogy az építőiparban is szülessenek olyan regionális nagyvállalatok, mint a Mol vagy az OTP. Koji László, az ÉVOSZ elnöke inkább a kiszámíthatóságot és az átláthatóságot tartaná a legfontosabbnak az állami építkezéseknél.

Az ÉVOSZ korábban is sokszor bírálta az állami beruházót, a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérőt a rendszer hiányosságai miatt. Ezek az észrevételek most helyt kaptak a törvénytervezetben. Az egyik ilyen meglátásuk az volt, hogy az állami beruházások többnyire nincsenek műszakilag kellően előkészítve. Ezért azt javasolták, hogy csak kiviteli terv megléte esetén lehessen közbeszerzési eljárást elindítani. Sőt, ahhoz is ragaszkodnak, hogy egy meghatározott értékhatár fölött a tervek ellenőrzése is kötelező legyen – mondta Koji László.

Az ÉVOSZ elnöke arra is emlékeztetett, hogy az utóbbi időben egyetlen állami beruházást sem tudtak befejezni az eredetileg becsült értéken. Ezért azt kezdeményezték, hogy a tervezéskor egy meghatározott értékhatár fölött mindenképp vegyenek igénybe költségszakértőket.

Koji László arról is beszélt, hogy az új építőipari törvény tervezete megfelel az Európai Unió jogi elvárásainak, mert a németországi beruházási kerettörvény és bajor gyakorlat alapján készült. Az unióban az értékelésnél az ár általában legfeljebb csak 50 százalék szokott lenni, többit olyan egyéb szempontok adják, mint a fenntarthatóság, a környezetvédelem, vagy a beruházás úgynevezett karbonlábnyoma. Vagyis az árral azonos súllyal veszik figyelembe a megvalósítandó beruházás környezeti hatásait – magyarázta.

Az ÉVOSZ elnöke úgy látja, hogy ezeket a szempontokat Magyarországon is be lehet építeni a szabályozásba. Ebből az is következhet, hogy a jogszabály "patrióta törvény" lesz, úgy, ahogy azt Lázár János is kiemelte. A környezetvédelmi okokból is a lehető legközelebbről indokolt az alapanyagokat beszerezni. Ez pedig sok esetben a hazai beszállítóknak kedvez és korlátozza a beépíthető importanyagok mennyiségét.

Az állami építési beruházásokról szóló jogszabály valójában egy kerettörvény – közölte Koji László. Létre kell hozni egy fórumot, amiben köztestületi kamarák, illetve érdekképviseletek is részt vehetnek és majd ez a testület dolgozná ki a szabályozás részleteit. Az ÉVOSZ elnöke azt mondta: bíznak abban, hogy a részletes, szakirányú rendelkezések megalkotásánál érvényesíteni tudják majd a szakmai elgondolásainkat.

