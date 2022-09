Van, ahol már 70 százalék felett jár az infláció

A 22 millió lakosú dél-ázsiai országot pénzügyi és politikai káoszba sodorta a devizahiány. Az ország nem tudta megfizetni a legfontosabb importcikkeket, többek között az üzemanyagot, a műtrágyát és a gyógyszereket – írja a BBC.

A múlt hónapban a Srí Lanka-i Központi Bank közölte, hogy az ország gazdaságának lassulása miatt az infláció mérséklődésére számít, miután az a csúcsot megközelítően 70 százalékos szinten tetőzött. Hivatalos adatok szerint a gazdaság 8,4 százalékkal zsugorodott június-augusztus között.

India segédkezet nyújt

A világjárványt megelőzően Srí Lanka nagy mértékben függött a turizmustól a külföldi valuták, köztük az amerikai dollár miatt. A vírus terjedését korlátozó határzárak azonban távol tartották az országtól a turistákat, ezzel jelentős negatív hatást gyakorolva a Srí Lanka-i gazdaságra. Az évek óta húzódó rossz pénzügyi gazdálkodással párosulva 2022 elejére ez oda vezetett, hogy az ország nem tudta megfizetni adósságait.

KAPCSOLÓDÓ Szükségállapotot hirdettek Srí Lankán Továbbra is tele van tüntetőkkel az elnöki palota....

Szeptember elején Srí Lanka előzetes megállapodást kötött a Nemzetközi Valutaalappal egy 2,9 milliárd dolláros hitelről – ennek azonban feltétele, hogy az ország a magánhitelezőktől is kapjon forrásokat. India tárgyalásokat kezdett Srí Lankával adóssága átütemezéséről, és azt ígérte, hosszú távú befektetéseket is felajánl. India korábban közel 4 milliárd dollár pénzügyi támogatást nyújtott szomszédjának, emellett mintegy 1,2 milliárd dollárnyi Srí Lanka-i importra vonatkozó fizetési halasztást is adott, és 55 millió dolláros hitelkeretet ajánlott fel műtrágyaimportra.

A Srí Lanka-i kormány tisztviselői pénteken találkoznak a hitelezőkkel, hogy megvitassák az ország gazdasági problémáinak mértékét és az adósságok átütemezésére vonatkozó javaslatot.

Globálisan is probléma az infláció

Az inflációból nem csak itt lehet komoly probléma: Krisztalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója szerint az emberek világszerte az utcákra fognak vonulni, ha nem tesznek valamit a pénzügyileg legkiszolgáltatottabbak védelmének érdekében.

"Az egymást követő válságok összetett hatása már most próbára teszi az emberek türelmét és ellenállóképességét.

Ha nem teszünk lépéseket a legkiszolgáltatottabbak támogatására, annak következményei lesznek.

Ha nem csökkentjük az inflációt, az a legkiszolgáltatottabbaknak fog fájni, mert míg az élelmiszer- és energiaárak robbanásszerű emelkedése azok számára, akik jobb anyagi helyzetben vannak, kellemetlenség, a szegények számára már tragédia. Mi elsősorban a szegény emberekre gondolunk, amikor az infláció erőteljes megtámadása mellett érvelünk" – mondta Georgieva a CNN-nek.

A szélsőjobb előretörése is következmény

Hozzátette, a nemzeti bankoknak nincs más lehetősége mint a kamatemelés. Az áremelkedést kiváltó események – elsősorban a koronavírus omikron változata és Oroszország ukrajnai inváziója – "az inflációt tették a legnagyobb ellenségünkké" – mondta az IMF vezetője.

"Az idei év kemény, a jövő év még keményebb lesz.

Miért? Mert sokk következik sokk után, majd ismét sokk jön. Rövid három év alatt itt volt a világjárvány – amelynek még nincs vége –, az orosz invázió, amely az energia- és élelmiszerárakat felfelé hajtja, majd mindezek eredményeképp a megélhetési költségek válsága" – mondta a Georgieva.

KAPCSOLÓDÓ Svéd választások: nagy győztes a radikális jobboldal A szociáldemokraták továbbra is a legerősebbek Svédországban, a hét végi választások tényleges nyertese mégis...

Az olasz és svéd szélsőjobboldal térnyerésével kapcsolatosan elmondta: nem lepi meg a jelenség, mivel az emberek egyre dühösebbek, hiszen hosszú hónapokon át éltek bezárva, az árak pedig egyre emelkednek.

"Ha nem vagyunk képesek a túlélés és a szolidaritás érdekében tenni, ez fog történni. Világszerte emberek lesznek az utcákon, ha nem teszünk lépéseket a legkiszolgáltatottabbak védelmére " – tette hozzá.

Nyitókép: marchmeena29/Getty Images