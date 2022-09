Hatalmas lépést tett a második legnagyobb kriptovaluta

Új működési elvre váltott a világ második legnépszerűbb kriptovalutája, az ethereum, írja a Telex. A Merge névre keresztelt átállásnak köszönhetően kisebb fogyasztású és könnyebben elérhető lett.

A Merge előtt a bitcoinhoz hasonlóan a proof-of-work protokollt használták. Ennek lényege, hogy a bányászgépeknek hatalmas számítási kapacitást igénylő, bonyolult matematikai feladatokat kell megoldaniuk az új blokkok generálásához. Ehhez erős hardverre, nagy kapacitású tápegységre és erős videokártyákra van szükség. Az eszközök működése rengeteg áramot igényel, tehát meglehetősen környezetszennyező.

Ezentúl azonban proof-of-stake protokollt használnak. Itt

Az ether-bányászathoz tehát már nem lesz szükség a nagy kapacitású videokártyákra és rengeteg mennyiségű energiára: akár hétköznapi laptopok is képesek lesznek a számítások elvégzésére.

Az átállást Vitalik Buterin, az ethereum társalkotója jelentette be a Twitteren:

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today. — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022