A banki hitelek drágulása miatt újra "divatba jönnek" a magánkölcsönök, hiszen sokan nem akarnak vagy tudnak a mostani magas kamatkörnyezetben bankhitelt fölvenni. Nehéz gazdasági helyzetben a tapasztalatok szerint mindig növekszik a magánkölcsönök száma – írja közleményében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.

Erősíti a trendet, hogy nem csak a kölcsönkérők száma bővül. Azok ugyanis, akik az elmúlt években vagyont halmoztak fel, most csak rendkívül ingadozó piaci környezetben tudnak befektetni, így számukra is megoldás, ha egy rokonnak, ismerősnek adnak kölcsön, fix kamatért.

Fontos tudni, hogy magánkölcsönök esetén kamatot akkor lehet kikötni, ha egy egyszeri kölcsönről van szó. Ha a kölcsönadó rendszeresen és többeknek kölcsönöz pénzt, akkor az üzletszerű tevékenységnek minősül, amely kizárólag hatósági engedéllyel végezhető. Magánkölcsönöknél egyébként a tapasztalatok szerint sok a félreértés a kamattal kapcsolatban. Egy kölcsön akkor kamatmentes, ha pontosan ugyanannyit kell visszafizetnie az adósnak, mint amennyit kapott.

A magánkölcsönök jelentős részéről nem készül írásos dokumentum, sokan egy szóbeli megállapodásra is hiteleznek – akár milliókat. Persze az adósok általában rendben szeretnének törleszteni, de közbejöhetnek váratlan helyzetek, ami miatt mégsem tudják részben vagy egészben visszafizetni a pénzt. Például, ha az adós váratlanul meghal, az örökösök nem is feltétlen tudnak a kölcsönről. A hitelező ilyenkor bizonyíték nélkül kisebb eséllyel juthat pénzéhez, mintha előre bebiztosította volna magát.

Bárki kér kölcsön, akár egy közeli rokon vagy egy jó ismerős,

írásban érdemes szerződést kötni,

és nagyobb összeg esetén mindenképpen hasznos jogász – közjegyző vagy ügyvéd – előtt szerződni. Ha közjegyző készíti a dokumentumot, az közjegyzői okiratnak minősül, és ha határidőre nem fizet az adós, a hitelező rögtön végrehajtást kezdeményezhet, nem kell bírósághoz fordulnia. Az ilyenfajta kölcsönszerződés ugyanakkor az adóst is védi, mert nem követelhetnek tőle többet vagy korábban, mint amennyiben és ahogyan megállapodtak.

„A közjegyzői okirat egyfajta biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze vissza a kölcsönt.

Ha ugyanis nem fizet, a hitelező, hasonlóan egy banki hitelhez, akár végrehajtást is indíthat a pénze visszaszerzése érdekében. Ugyanakkor a közjegyző által írt szerződés védi az adóst is, mert csak azt kérhetik tőle számon, amiben megállapodtak. Ráadásul a közjegyzőnek kötelessége megtagadni a közreműködést a szerződéskötésben, ha azzal a jogszabályokat akarják megkerülni vagy eleve jogszabályba ütközik” – mondja Szécsényi-Nagy Kristóf közjegyző, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetője.

A közjegyző által készített szerződés mellett van egy másik lehetőség is, amellyel szükség esetén rövid idő alatt és egyszerűen hozzájuthat a pénzéhez a kölcsönadó. Ha a kölcsönnyújtás feltételéül szabja, hogy az adós tegyen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot egy közjegyző előtt, amelyben elismeri a tartozást, illetve kötelezettséget vállal annak visszafizetésére. Az ilyen nyilatkozat ugyanúgy közvetlenül végrehajtható, mint a kétoldalú szerződés.

Fontos tudni: egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot akár kölcsönadás után is lehet tenni,

ami lehet akár az egymás között kötött szerződés biztosítéka vagy egy gesztus is a kölcsönadó felé, hogy az adós komolyan gondolja a tartozás rendezését. Ha pedig átmeneti pénzzavarba kerül, de később szeretne törleszteni, egy ilyen nyilatkozatban tudja vállalni, hogy ha késve is, de törleszt. Ilyenkor a kölcsönadó megnyugodhat, hiszen míg közjegyzői okirat nélkül akár hosszas pereskedés is várhatna rá, addig az egyoldalú nyilatkozattal egy biztosítékot kap: ha az adós a módosított törlesztési rendet sem tartja be, közvetlenül végrehajthatóvá válik a tartozás – áll a közleményben.

Ha a kölcsönadó az adós helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött ki, akkor a kölcsönszerződés semmis. Ennek értelmében, amennyiben a közjegyző úgy látja, hogy a megállapodásban feltűnően aránytalan a kamat, ami hátrányos helyzetbe hozza az adóst, akkor megtagadja a közreműködést a szerződéskötésben, így a hitelező nem jut közvetlenül végrehajtható okirathoz.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a hitelekről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában:

Nyitókép: Ta Nu/Getty Images