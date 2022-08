Aggódnak a borászok is az aszály és az infláció miatt

Aszályos termésre számítanak a Pannon Bormíves Céhnél – kezdte Jásdi István borász, a borászközösség elnöke. Becsléseik szerint mintegy 30 százalékkal lesz kevesebb a szőlőtermés, a minőséget illetően azonban még bizakodóak. „Jól jött volna még egy eső, de tavaly is aggódtunk, ám végül egészen kitűnő minőség lett a 2021-es évjárat” – jegyezte meg.

A napsütésre nem lehet panasz, így vélhetően a cukorfok rendben lesz, értett egyet a szakember, a szőlőszemek tartalmával viszont gond lehet.

„A probléma az, hogy nem mustfokot és savat adunk el, hanem innivalót, és pontosan abból van kevés”

– ismételte meg Jásdi István, aki azért nem gondolná, hogy tragikus a helyzet. Mint mondta, a jól beállt szőlők, tehát amiket nem mostanában telepítettek, stabilan teremnek. Bár vannak szárazságtűrőbb fajták, magyarázata szerint inkább a termőterületek vízmegtartó képessége az, ami inkább számít. A Pannon Bormíves Céhnél egyébként a jövő hét közepétől tervezik a szüretet, kezdve az illatos fajtákkal.

Arra a kérdésre, hogy számítanak-e áremelkedésre, Jásdi István emlékeztetett, a borászok valamennyi költsége emelkedett – kezdve a dugó árán át a palackozásig, mindennek, amit euróba fizetnek, de nem elhanyagolhatók a növekvő bérigények, nem említve a dráguló üzemanyagokat – így aztán igen,

számítani kell néminemű drágulásra a palackozott borok esetében is.

A Pannon Bormíves Céh elnöke szerint vitathatatlan, hogy az energiaárak augusztus 1-jei változása is érinteni fogja őket, hiszen egy kisvállalkozásról van szó, ami viszonylag sok gépet működtet, ami mind-mind áramról megy. Hozzátette: bár évekkel korában építettek egy kisebb napelemparkot, ennek ellenére bizonyos, hogy többet fognak energiára költeni, mint a korábbi években. Jásdi István életműdíjas

Jásdi István csopaki borászt, a Jásdi Pince tulajdonosát Csapody Balázs, a tavalyi díjazott, a balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonosa ajánlotta a kurátoroknak. A Best of Balaton díjait most júliusban is átadták. Az idei év egyik életműdíját Jásdi István kapta. Mint elmondta, olyan jelöltet keresett, aki hozzá hasonlóan a régió megszállott rajongója, és szezonon kívül is sokat tesz a bor- és gasztrokultúráért, valamint a turizmus fejlődéséért.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás