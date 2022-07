Metál Zoltán nem gondolná, hogy félelemből kivételeznek a taxisokkal

Bár kedvezményezettként a taxis főállású vállalkozók továbbra is bennmaradhatnak a katában, az Országos Taxis Szövetség az áfatörvény korrekcióját is kezdeményezte az érintett minisztériumnál – ismertette Metál Zoltán. Szerinte ugyanis első pillanatban sokan félreértették a rendeletet, azt gondolva, hogy a kata új szabályaival párhuzamosan az áfarendelet is módosulni fog, de ez nem így van.

A szövetség arra kérte a tárcát, illetve a gazdasági kamarákat, hogy szülessen javaslat az alanyi áfamentes határ emelésére, ami eddig – a kisadózó vállalkozók tételes adójához hasonlóan – 12 millió forint volt. Hasonlóra egyébként már volt példa. Metál Zoltán magyarázata szerint erre azért van szükség, mert a nagy értékű autók és azok fenntartási díjai, illetve a magas biztosítási díjak miatt – a 35 százalékos hatósági tarifaemelés mellett – az árbevételek nőttek, ami nem összekeverendő a keresetekkel. Így aztán

a taxis vállalkozók könnyen eljuthatnak a 12 milliós határra, ahol "meg kell állítaniuk" a vállalkozást,

máskülönben beleesnének az áfafizetési kötelezettségbe, ami értelmében 27 százalékot kellene fizetniük minden egyes megtermelt forint után. Ez kedvezőtlen hatást gyakorolna a vállalkozásokra – tette hozzá.

Metál Zoltán szerint nagyon pozitív visszajelzést kaptak az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnökétől, megerősítve a szövetség számára, hogy a döntéshozók értik a problémát, ezért kezdeményezik az Európai Unióban a módosítás előterjesztését.

Azzal kapcsolatban, hogy a taxisokkal kivételeznek, miközben számos más ágazat is nagyon nehéz helyzetbe kerül a kata módosítása miatt, a szövetség elnöke jelezte: a személyszállításra vonatkozó kormányrendeletben van egy passzus, hogy ha minden feltétel adott az utasszállításhoz, akkor a taxis vállalkozásnak kötelezettsége van a fuvarszolgáltatásra. Az viszont életszertűtlen, hogy az utas és a sofőr az utcán megvitassa, hogy milyen formában működik a taxi, milyen adónemben fizeti a járulékfizetési kötelezettségeit, stb. – sorolta Metál Zoltán. Szerint a rendeletalkotó teljesen gyakorlati szempontokat vett figyelembe, amikor az említett kitételt megfogalmazta.

Bár a taxisokat is meglepte a kedvezményezettség, Metál Zoltán

nem gondolná, hogy ennek hátterében félelem lenne, vagy hogy a törvényalkotó tartana a taxisok fellépésétől.

Szerinte inkább racionális döntésről van szó, hiszen – mint arra újfent emlékeztetett – a személyszállítási rendeltben szerepel a 20-as paragrafus, ami arról szól, hogy kötelezettségük van a személyszállításra, akár magánszemélyként utazik valaki, akár céges számlát kér. Ezzel szemben, hogy ha a kuncsaft mondjuk bemegy egy fodrászatba és jelzi, cégre szeretné a szolgáltatást leszámláztatni, akkor a vállalkozó mondhatja, hogy ezt nem tudja biztosítani – fogalmazott.

Nyitókép: ControlMedia/Getty Images