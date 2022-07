Drágul a jégkrém is, több tényező van a háttérben

A hazai gyártókat nemcsak az alapanyag és energia áremelkedések sújtják, hanem a chipsadó is, amelyet még a cukormentes termékeik után is meg kell fizetniük. Egyebek közt erről volt szó Magyar Édességgyártók Szövetségének kerekasztal-beszélgetésén, amelyről a vg.hu számolt be.

Elhangzott, hogy a problémák már tavaly ősszel jelentkeztek. Növekedtek az alapanyagárak, a tengeri szállítás 215 százalékkal, míg a közúti fuvarozás harmadával került többe, ugyanakkor hosszabbodtak a szállítási idők.

Aztán idén tavasszal folytatódott az alapanyagárak emelkedése, a csomagolópapírok és a tejpor is duplájára emelkedett, de van olyan termék, a szentjánoskenyér-liszt, amely már hatszor többe kerül, mint egy évvel ezelőtt. Mindezt tetézte az energiaárak jelentős emelkedése, amit tovább súlyosbított, hogy július elsejétől a gyártóknak külön adót is kell fizetniük. Bár ezt a "chipsadót" csak azokra a termékekre vetették ki, amelyek hozzáadott cukrot tartalmaznak, de a jégkrémek esetében még a cukormentes készítmények után is meg kell fizetni.

Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára az InfoRádiónak elmondta: a jégkrémpiac stabilan 40-42 milliárd forintos. A drágulás nem azonnal jelenik meg az árakban, de a tendenciák jelentkezni fognak, vagyis többe kerülnek majd a jégkrémek.

A gyártók és a kereskedők között korábban éves szerződések voltak jellemzőek, ma már szinte csak eseti megbízásokat kötnek, és arra lehet számítani, hogy szezonon belül is változnak az árak, mivel a változó körülményekre reagálva folyamatosan változtatni kell - tette hozzá,

A főtitkár szerint arra lehet számítani, hogy a drágább, ötletesebb termékek helyett a hagyományos ízeket, saját márkás fagyikat, nagyobb kiszereléseket keresik majd az emberek, emiatt pedig

a gyártók lejjebb adnak a termékfejlesztési terveikből, a jól bevált felé mozdulnak el.

Intődy Gábor arról is beszélt, hogy itthon a csokoládé a legkedveltebb, nemzetközileg pedig a vanília.

